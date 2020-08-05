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Die Welt (Германия): самая могущественная женщина России должна спасти Путина от рецессии 

ИноСМИ 36 минут назад
Самая могущественная женщина России спасает страну
Фото: © РИА Новости, Илья Питалев
В высшем руководстве России женщин немного. Но именно на них в этой стране принято возлагать надежды в денежных делах, пишет немецкая Die Welt.
У Эльвиры Набиуллиной иногда складываются ситуации, когда ее игнорируют. Однажды в Кремле ей пришлось прождать полдня, прежде чем Владимир Путин ее принял. Как позднее в разговоре с нашим корреспондентом рассказал один добрый знакомый Набиуллиной, это был своеобразный знак унижения, потому что Путин якобы хотел показать, кто в доме под названием «Россия» хозяин.
Но в данном случае об этом умышленном игнорировании речи нет. Нет, 56-летнюю татарку просто трудно воспринимать всерьез — и не последнюю роль играют при этом ее хрупкое телосложение, скромное поведение и тихий голос.
Однако это впечатление обманчиво. На самом деле ее голос очень силен, и — что еще важнее — имеет большой вес. Будучи главой Центрального банка, Набиуллина держит в своих руках не много не мало судьбу рубля и инструменты для борьбы с традиционной проблемой высокой инфляции и для надзора над всем банковским сектором. И в последние месяцы власть и должностные обязанности Набиуллиной стали еще больше.
Поскольку правительство, несмотря на четвертое место России по количеству инфицированных коронавирусом и на обвал столь важных для России цен на нефть, в отличие от западных стран, не спешит тратить средства на стимуляцию экономического роста, с Центробанком связаны особые надежды.

«Кремль высоко ценит его действия по обеспечению экономической стабильности, потому что это успокаивает население», — сказал заместитель главного аналитика инвестиционной компании BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов в интервью нашему изданию.

«На Набиуллину оказывается давление со всех сторон. Она стала очень могущественной фигурой в экономической политике, пользуется уважением Путина и имеет на него больше влияния, чем экономический блок правительства», — считает бывший заместитель главы ЦБ РФ Сергей Алексашенко, до недавнего времени занимавшийся преподавательской деятельностью в США, а сейчас работающий советником украинского правительства.

Набиуллина действительно действует решительно, как никогда ранее. Целых четыре раза (в последний раз — около недели назад) за последние пять месяцев она понижала ставку рефинансирования (с 6,25 до 4,25%). По сравнению с западными странами, давно привыкшими к тому, что ключевая ставка почти равна нулю, это может показаться очень высоким показателем, но на самом деле она сейчас находится на самом низком уровне за всю историю России. А уж для развивающейся страны, где в кризисные времена ключевая ставка обычно бывает высокой, чтобы предотвратить бегство капитала, обвал курса национальной валюты и инфляцию, это и вовсе нехарактерно.
Впрочем, Набиуллина, видимо, готова и на большее.

«У нас есть дополнительное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки», — на удивление прямо заявила она неделю назад.

Все это нельзя назвать типичным. С самого назначения на должность в 2013 году у Набиуллиной сложился совершенно иной имидж: она, конечно, большой эксперт, но действует чрезвычайно консервативно и очень неохотно снижает ключевую ставку, хотя страна после аннексии Крыма и обвала нефтяных цен в 2014 году угодила в самый продолжительный экономический кризис с 1990-х годов.

«Несколько лет она действовала словно по учебнику и была святее папы римского», — говорит Смольянинов.

С учетом драматической ситуации, сложившейся в России именно в 2014-м, можно было бы сказать, что в этом не было ничего удивительного. Как и другие представители российских властей, Набиуллина была поистине шокирована теми событиями. Рубль в мгновение ока потерял половину стоимости. Набиуллина, не имевшая большого опыта в денежной политике, бессмысленно и бесполезно швыряла на ветер десятки миллиардов долларов, чтобы поддержать национальную валюту. Однако в ноябре 2014-го она, по словам Алексашенко, приняла разумное и историческое решение «освободить» курс рубля. И тогда она слишком медлительно поднимала ставку рефинансирования. Лишь в ночь на 16 декабря 2014 года последовал решительный шаг, чтобы буквально в последний миг предотвратить невиданный банковский кризис: Набиуллина подняла ключевую ставку до 17%, и на протяжении еще двух с лишним лет она оставалась двузначной.
Экономический рост от этого не возобновился, но, как бы то ни было, Набиуллина сумела снизить инфляцию — настоящий бич посткоммунистической России — до уровня менее 4%. За это британский журнал The Banker по итогам 2016 года назвал ее «лучшей главой ЦБ» в Европе. А журнал Euromoney еще в 2015-м назвал ее «главой ЦБ года». Кроме того, она попал в список самых влиятельных женщин мира, по версии Forbes.
Как выглядит власть, эта женщина с примечательной прической с пробором узнала очень рано. Еще в 1994 году она попала в Министерство экономического развития, которое тогда возглавлял либерал Евгений Ясин. Когда после прихода к власти Путина в 2000 году пост министра занял российский немец Герман Греф, Набиуллина стала его заместителем, а в 2007 году — преемницей, когда Греф возглавил Сбербанк, крупнейший банк во всем мире.
В целом, вполне можно сказать, что окружение Набиуллиной было либеральным. По словам некоего инсайдера, она, супруга ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, по-прежнему входит в либеральный и проевропейский лагерь, хотя в российском истеблишменте преобладают сторонники жесткой линии по отношению к Западу. Однако жизнь в условиях российской пропаганды влияет и на Набиуллину. Ей приходится приспосабливаться к ура-патриотическому окружению и лавировать среди «ястребов».
Но окружение «ястребов» — это одно. Другой момент: в российском истеблишменте доминируют мужчины. В парламенте почти нет депутатов-женщин, а женщина не возглавляет ни один российский концерн. Лишь в финансовом секторе важный пост отдали женщине, да и то с трудом. Когда речь заходит о деньгах, в России еще с советских времен последнее слово традиционно принадлежит женщинам. Женщины всегда нужны, когда складываются кризисные ситуации, и нынешняя не исключение. Хотя российская экономика относительно успешно справляется с последствиями вспышки коронавируса, и в этом году спад составит «всего» 5% (так как «локдаун» в России не настолько жесткий, как на Западе), но из-за отсутствия реформ многолетняя стагнация никуда не денется и после коронавируса.
Набиуллина — одна из тех, кто постоянно указывает на то, что экономический рост составит в лучшем случае 2% (ничтожно мало для развивающейся страны), если не будет фундаментальных — и в любом случае запоздалых — реформ. В сфере своей ответственности она уже показала, как это работает: за прошедшие шесть лет она не только позаботилась о транспарентности и способности ЦБ поддерживать связи с внешним миром, но и расчистила чрезмерно разросшийся банковский сектор, отозвав лицензии у нескольких сотен сомнительных финансовых институтов.
Этими шагами она заслужила всеобщее уважение. В том числе и уважение Путина, который когда-то заставил ее просидеть несколько часов перед закрытыми дверями в Кремле.
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Комментарии 1
Экономика , Статьи , Цена на нефть , Обвал рубля , Экономика России , Вячеслав Смольянинов , Евгений Ясин , Эльвира Набиуллина , Герман Греф , Ярослав Кузьминов , Владимир Путин , Сергей Алексашенко , Правительство Украины , Сбербанк России , ВШЭ , Минэкономразвития , Центральный банк России , Forbes , Euromoney , Журнал The Banker , Die Welt
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