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«Нафтогаз» призвал украинцев готовиться к повышению стоимости газа 

ИА Regnum и ещё 1 53 минуты назад
Украинцев призвали готовиться к подорожанию газа
Фото: ТАСС
Уже сейчас, в августе, рынком демонстрируются признаки повышения цены на газ осенью нынешнего года, заявил в эфире украинского телевидения вечером 6 августа глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
При этом, добавил Коболев, «Нафтогаз Украины» делает все для того, чтобы ценообразование для населения страны было максимально прозрачным и максимально справедливым. Он не стал прогнозировать, насколько конкретно вырастут цены на газ, но в обсуждении фигурировало возможное повышение на 40% от текущей цены.
В целом же в последние годы украинский газовый рынок стал дешевле, добавил глава энергетической госкомпании.

«Все трейдеры понимают, что на рынке существует конкуренция. Эта конкуренция, собственно говоря, и сделала цену на газ очень привлекательной и очень низкой», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне директор «Газопоставляющей компании „Нафтогаз Украины“ Максим Рабинович заявил, что цена на газ будет меняться в сторону повышения, хотя и не радикально. По его словам, цена не будет „супервысокой“, поскольку на рынке много газа, но все же увеличится в сравнении с нынешним уровнем.
Цена в августе на природный газ для бытовых клиентов „Нафтогаза Украины“ составляет 3,24 грн за один кубометр с НДС и без учета стоимости распределения. По сравнению с июлем цена выросла на 9%.
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Комментарии
Экономика , Андрей Коболев , Нафтогаз , ИА REGNUM
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