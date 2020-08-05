Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.00
$
73.07
86.30
86.85
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.30
86.81
Индексы и котировки Brent
45.23
+0.02 Золото
2037.22
+0.00 РТС
1260.16
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.08
1.1865
+0.0338
21.07
1.1527
02.08
24.07
10.07

Ракеты вместо таблеток: каким Минфин видит бюджет-2021 

Газета.Ru 1 час назад
Ракеты вместо таблеток: каким Минфин видит бюджет
Фото: Газета.Ru
В 2021 году Минфин планирует увеличить бюджетные траты на госпрограммы на 4,7 млрд рублей — это всего на 0,03% больше, чем предусмотрено в действующей редакции бюджета на следующий год. При этом финансирование многих госпрограмм существенно сократится: больше остальных пострадают программы развития промышленности, отдельных регионов, транспортной системы и фармацевтики. «Газета.Ru» подробно изучила план ассигнований Минфина на следующий год и выяснила, действительно ли это — финальные цифры.
На этой неделе СМИ растиражировали новость о том, что Минфин планирует увеличить траты на деятельность президента России и его администрации: так, в 2021 году соответствующие расходы должны вырасти на 88,7 млн рублей — до 14,27 млрд руб.
С другой стороны, ведомство планирует сократить финансирование некоторых других органов власти, причем довольно существенно. На деятельность председателя правительства и его аппарата Минфин хочет выделить на 191,3 млн рублей, а на работу Госдумы и Совета Федерации суммарно — почти на 600 млн меньше.
Реакция не заставила себя ждать: так, глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко раскритиковал идею Минфина, отметив, что у верхней палаты парламента нет лишних средств, которые можно было бы сократить.

«Для того, чтобы принимать решения о сокращениях, необходимо найти источники, что сокращать. А просто предлагать какие-то проценты — это абсолютно необоснованно», — цитирует политика РИА «Новости».

Но не все, кто работает в органах законодательной власти, отнеслись к инициативе Минфина подобным образом. В частности, первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Сергей Катасонов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что если снижение расходов на деятельность обеих палат парламента представляет собой существенную сумму, за счет которой, например, можно было бы построить новую школу — то это вполне реальная инициатива.
При этом Сергей Катасонов отметил, что далеко не всегда идеи о снижении каких-то расходов или, наоборот, о повышении доходов бюджета имеют под собой реальную экономическую необходимость.

«Мы сейчас будем рассматривать увеличение подоходного налога — так называемая прогрессивная шкала — но лично я считаю, что потенциальные 60 млрд рублей, которые он может добавить в бюджет — это не та сумма, ради которой стоило эту тему поднимать, — сказал Сергей Катасонов. — Как вектор — да, но сделать нужно было так, чтобы собрать можно было не менее триллиона. Все зависит от абсолютных цифр».

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов у себя в соцсетях высказался еще жестче. Больше всего его удивило то, что Минфин планирует урезать расходы на образование и медицину. По мнению депутата, даже в условиях экономического кризиса так поступать нельзя.

«Меньше денег Совету Федерации и Госдуме — ладно, ужаться в кризис — это правильно. Но срезать медицину и образование?!» — написал депутат на своей странице в Facebook.

Развитие образования и здравоохранения — безусловно важные статьи бюджетных расходов, без которых невозможны долгосрочные инвестиции в человеческий капитал. А они в России недостаточны и без урезания бюджетов.
Еще в ноябре прошлого года, выступая на общем заседании Российской академии наук директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирев отметил, что в России суммарные инвестиции в здравоохранение, образование и науку (они и входят в понятие человеческого капитала) вдвое-втрое ниже, чем в странах G7.
В относительных значениях Минфин предлагает сократить бюджетное финансирование на 9,5% по каждой из категорий. Для образования эта сумма составит 33,2 млрд рублей, а для медицины — 65,7 млрд рублей. Причем больше всего пострадают ассигнования на развитие среднего и дополнительного профессионального образования (минус 631 млн рублей) и экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья (минус 962 млн рублей).
Но есть и госпрограммы, которые пострадают гораздо существеннее как в относительном, так и абсолютном выражениях.
Самый тяжелый удар придется по программе развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности. Суммарно от этой программы в следующем году Минфин хочет «отрезать» сразу 23% или 123,3 млрд рублей.
Больше всего пострадает развитие транспортного и специального машиностроения: Минфин планирует сократить соответствующие расходы на 107,1 млрд рублей. А самый большой прирост ассигнований ждет промышленную инфраструктуру, но там цифры в почти в 100 раз меньше: на это добавят только 1,1 млрд руб.
Существенное сокращение ждет отдельные программы, касающиеся социально-экономического развития некоторых регионов. В их числе Калининградская область, Северо-Кавказский, Дальневосточный федеральные округа, а так же Крым и Севастополь. В этих случаях речь идет об оптимизации ассигнований: та же федеральная целевая программа (ФЦП) по Крыму и Севастополю останется нетронутой. Но все равно сокращение расходов из-за оптимизации составит от 10 до 16%.
Сокращение бюджетных ассигнований почти на 10% ждет сразу несколько госпрограмм. В частности, это касается комплексного развития сельских территорий, космической деятельности, развития сельского хозяйства, оборонно-промышленного комплекса и энергетики (в последнем случае — минус 8,5%).
Кроме того 10% ассигнований лишится программа развития фармацевтической и медицинской промышленности: в абсолютных числах Минфин хочет выделить в эту область на 1,1 млрд рублей меньше. Причем в следующем году
на развитие производства лекарственных средств ведомство планирует потратить суммарно 6,8 млрд рублей. Для сравнения, на устойчивое развитие ядерного оружейного комплекса и стратегическое присутствие в Арктике, в соответствии с тем же планом, должно уйти 8,6 млрд рублей.
Несколько госпрограмм, по плану Минфина, все же получат гораздо более значительные средства, чем предполагалось раньше. Так, затраты на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности вырастут сразу в 11,5 раз — до 124 млрд рублей (хотя изначально закладывалось только 10,7 млрд).
Еще в 3,7 раза вырастут бюджетные траты на экономическое развитие и инновационную экономику, причем на развитие малого и среднего предпринимательства в этой статье заложено 420 млрд рублей.
Из непрограммных бюджетных трат особенно выделяется развитие пенсионной системы: на эту цель Минфин хочет потратить на 18,5% больше. В абсолютном выражении это дополнительные 547 млрд рублей.
Говорить о том, что в данном плане содержатся окончательные цифры пока не приходится. В пресс-службе Минфина «Газете.Ru» объяснили, что составление данной методики является частью бюджетного процесса.

«Указанная методика доводится до субъектов бюджетного планирования, являющихся ответственными исполнителями государственных программ РФ, и главных распорядителей средств федерального бюджета в части бюджетных ассигнований федерального бюджета по непрограммным направлениям деятельности. Цифры, представленные в методике, не являются конечными», — отметили в пресс-службе ведомства.

Первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Сергей Катасонов объяснил, что в утвержденном Минфином варианте эта методика попадает в Госдуму в виде законопроекта о бюджете на следующий год в нулевом чтении. То есть по сути это — нормативный документ, в соответствии с которым все рассчитывается.

«Но в итоге бюджет все равно применяет Госдума, и мы можем принять в его отношении любое решение. То есть мы можем, например, перераспределить средства между федеральными органами исполнительной власти», — подытожил Сергей Катасонов в комментарии «Газете.Ru».

Видео дня. Российские банки в июне выдали рекордный объем ипотеки
Газета.Ru: последние новости
Goldman Sachs заявил, что доллар лишится статуса мировой резервной валюты Goldman Sachs заявил, что доллар лишится статуса мировой резервной валюты Новая нефть: Россия увеличила экспорт сельхозпродукции Новая нефть: Россия увеличила экспорт сельхозпродукции Россия начала денонсацию налогового соглашения с Кипром Россия начала денонсацию налогового соглашения с Кипром
Комментарии 2
Экономика , Статьи , Вячеслав Тимченко , Сергей Катасонов , Федот Тумусов , Госдума , Справедливая Россия , Совет Федерации , РАН , Минфин , Газета.Ru , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Россияне нашли альтернативу банковским депозитам
Россияне нашли альтернативу банковским депозитам
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
Ещё один период включат в пенсионный стаж россиян
Ещё один период включат в пенсионный стаж россиян
Новости партнеров
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение