Ракеты вместо таблеток: каким Минфин видит бюджет

В 2021 году Минфин планирует увеличить бюджетные траты на госпрограммы на 4,7 млрд рублей — это всего на 0,03% больше, чем предусмотрено в действующей редакции бюджета на следующий год. При этом финансирование многих госпрограмм существенно сократится: больше остальных пострадают программы развития промышленности, отдельных регионов, транспортной системы и фармацевтики. «Газета.Ru» подробно изучила план ассигнований Минфина на следующий год и выяснила, действительно ли это — финальные цифры.

На этой неделе СМИ растиражировали новость о том, что Минфин планирует увеличить траты на деятельность президента России и его администрации: так, в 2021 году соответствующие расходы должны вырасти на 88,7 млн рублей — до 14,27 млрд руб.

С другой стороны, ведомство планирует сократить финансирование некоторых других органов власти, причем довольно существенно. На деятельность председателя правительства и его аппарата Минфин хочет выделить на 191,3 млн рублей, а на работу Госдумы Совета Федерации суммарно — почти на 600 млн меньше.

Реакция не заставила себя ждать: так, глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко раскритиковал идею Минфина, отметив, что у верхней палаты парламента нет лишних средств, которые можно было бы сократить.

«Для того, чтобы принимать решения о сокращениях, необходимо найти источники, что сокращать. А просто предлагать какие-то проценты — это абсолютно необоснованно», — цитирует политика РИА «Новости».

Но не все, кто работает в органах законодательной власти, отнеслись к инициативе Минфина подобным образом. В частности, первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Сергей Катасонов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что если снижение расходов на деятельность обеих палат парламента представляет собой существенную сумму, за счет которой, например, можно было бы построить новую школу — то это вполне реальная инициатива.

При этом Сергей Катасонов отметил, что далеко не всегда идеи о снижении каких-то расходов или, наоборот, о повышении доходов бюджета имеют под собой реальную экономическую необходимость.

«Мы сейчас будем рассматривать увеличение подоходного налога — так называемая прогрессивная шкала — но лично я считаю, что потенциальные 60 млрд рублей, которые он может добавить в бюджет — это не та сумма, ради которой стоило эту тему поднимать, — сказал Сергей Катасонов. — Как вектор — да, но сделать нужно было так, чтобы собрать можно было не менее триллиона. Все зависит от абсолютных цифр».

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов у себя в соцсетях высказался еще жестче. Больше всего его удивило то, что Минфин планирует урезать расходы на образование и медицину. По мнению депутата, даже в условиях экономического кризиса так поступать нельзя.

«Меньше денег Совету Федерации и Госдуме — ладно, ужаться в кризис — это правильно. Но срезать медицину и образование?!» — написал депутат на своей странице в Facebook.

Развитие образования и здравоохранения — безусловно важные статьи бюджетных расходов, без которых невозможны долгосрочные инвестиции в человеческий капитал. А они в России недостаточны и без урезания бюджетов.

Еще в ноябре прошлого года, выступая на общем заседании Российской академии наук директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирев отметил, что в России суммарные инвестиции в здравоохранение, образование и науку (они и входят в понятие человеческого капитала) вдвое-втрое ниже, чем в странах G7.

В относительных значениях Минфин предлагает сократить бюджетное финансирование на 9,5% по каждой из категорий. Для образования эта сумма составит 33,2 млрд рублей, а для медицины — 65,7 млрд рублей. Причем больше всего пострадают ассигнования на развитие среднего и дополнительного профессионального образования (минус 631 млн рублей) и экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья (минус 962 млн рублей).

Но есть и госпрограммы, которые пострадают гораздо существеннее как в относительном, так и абсолютном выражениях.

Самый тяжелый удар придется по программе развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности. Суммарно от этой программы в следующем году Минфин хочет «отрезать» сразу 23% или 123,3 млрд рублей.

Больше всего пострадает развитие транспортного и специального машиностроения: Минфин планирует сократить соответствующие расходы на 107,1 млрд рублей. А самый большой прирост ассигнований ждет промышленную инфраструктуру, но там цифры в почти в 100 раз меньше: на это добавят только 1,1 млрд руб.

Существенное сокращение ждет отдельные программы, касающиеся социально-экономического развития некоторых регионов. В их числе Калининградская область, Северо-Кавказский, Дальневосточный федеральные округа, а так же Крым и Севастополь. В этих случаях речь идет об оптимизации ассигнований: та же федеральная целевая программа (ФЦП) по Крыму и Севастополю останется нетронутой. Но все равно сокращение расходов из-за оптимизации составит от 10 до 16%.

Сокращение бюджетных ассигнований почти на 10% ждет сразу несколько госпрограмм. В частности, это касается комплексного развития сельских территорий, космической деятельности, развития сельского хозяйства, оборонно-промышленного комплекса и энергетики (в последнем случае — минус 8,5%).

Кроме того 10% ассигнований лишится программа развития фармацевтической и медицинской промышленности: в абсолютных числах Минфин хочет выделить в эту область на 1,1 млрд рублей меньше. Причем в следующем году

на развитие производства лекарственных средств ведомство планирует потратить суммарно 6,8 млрд рублей. Для сравнения, на устойчивое развитие ядерного оружейного комплекса и стратегическое присутствие в Арктике, в соответствии с тем же планом, должно уйти 8,6 млрд рублей.

Несколько госпрограмм, по плану Минфина, все же получат гораздо более значительные средства, чем предполагалось раньше. Так, затраты на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности вырастут сразу в 11,5 раз — до 124 млрд рублей (хотя изначально закладывалось только 10,7 млрд).

Еще в 3,7 раза вырастут бюджетные траты на экономическое развитие и инновационную экономику, причем на развитие малого и среднего предпринимательства в этой статье заложено 420 млрд рублей.

Из непрограммных бюджетных трат особенно выделяется развитие пенсионной системы: на эту цель Минфин хочет потратить на 18,5% больше. В абсолютном выражении это дополнительные 547 млрд рублей.

Говорить о том, что в данном плане содержатся окончательные цифры пока не приходится. В пресс-службе Минфина «Газете.Ru» объяснили, что составление данной методики является частью бюджетного процесса.

«Указанная методика доводится до субъектов бюджетного планирования, являющихся ответственными исполнителями государственных программ РФ, и главных распорядителей средств федерального бюджета в части бюджетных ассигнований федерального бюджета по непрограммным направлениям деятельности. Цифры, представленные в методике, не являются конечными», — отметили в пресс-службе ведомства.

Первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Сергей Катасонов объяснил, что в утвержденном Минфином варианте эта методика попадает в Госдуму в виде законопроекта о бюджете на следующий год в нулевом чтении. То есть по сути это — нормативный документ, в соответствии с которым все рассчитывается.