Слабый рубль сочли комфортным для экономики

Курс доллара продолжил опускаться после скачка на прошлой неделе. В среду, 5 августа к середине дня доллар подешевел на 67 копеек до 72,88. Курс евро снизился на 34 коп. до 86,42.

«Ослабление рубля локально приостановилось, но это вполне логично: российская валюта остается в слабой позиции в парах и с долларом США, и с евро, и сейчас нужно найти более-менее стабильные диапазоны для консолидации. «Американец» стабилен, а торговый коридор для него приемлем в пределах 73,20-74,00 руб. Евро выглядит сильным, краткосрочно он может оставаться в диапазоне 86,00-88,00 руб», — комментирует новости курса доллара ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский.

По мнению эксперта, сильным катализатором для курса рубля может стать нефть. Баррель Brent пытается выйти за пределы 43-44 долларов и обновить верхнюю границу диапазона, пока ждет решений от августовской встречи ОПЕК+.

«Если нефтепроизводители решат, что могут держать параметры сырьевой добычи под контролем, баррель точно "пройдет" выше. Для рубля это хороший повод еще немного отыграть ранее потерянное в парах с иностранными валютами», — говорит аналитик RoboForex.

Ни недельные аукционы по размещению ОФЗ, ни внутренние новости о попытках Минфина "урезать" финансирование то одной, то другой отрасли экономики, по мнению экономиста, пока что на рубль никак не влияют. И так было очевидным, что секвестировать траты рано или поздно придется — это было просто вопросом времени. Тем не менее, в перспективе аналитик не видит возможностей для сильного укрепления рубля.