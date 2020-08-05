Слабый рубль сочли комфортным для экономики

«Ослабление рубля локально приостановилось, но это вполне логично: российская валюта остается в слабой позиции в парах и с долларом США, и с евро, и сейчас нужно найти более-менее стабильные диапазоны для консолидации. «Американец» стабилен, а торговый коридор для него приемлем в пределах 73,20-74,00 руб. Евро выглядит сильным, краткосрочно он может оставаться в диапазоне 86,00-88,00 руб», — комментирует новости курса доллара ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский.
«Если нефтепроизводители решат, что могут держать параметры сырьевой добычи под контролем, баррель точно "пройдет" выше. Для рубля это хороший повод еще немного отыграть ранее потерянное в парах с иностранными валютами», — говорит аналитик RoboForex.
«В перспективе полугода России и ее экономике будет комфортнее с ослабленным рублем, чем с сильной нацвалютой. И даже если внешний фон станет заметно стабильнее, а внутренние волнения улягутся, у рубля мало шансов на "бурный" подъем», — дает прогноз курса доллара Дмитрий Гурковский.