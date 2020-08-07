Белорусская АЭС изменит энергетическую карту Европы

Россия завершает строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта — Белорусской атомной электростанции. «На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива», говорится в официальном заявлении госкорпорации Росатом . Почему Литва всячески противилась возведению станции — и все равно будет вынуждена покупать ее электричество?

Белорусская АЭС, строительство которой ведет российский концерн «Росатом», вышло на финишную прямую. В пятницу началась загрузка ядерного топлива в реактор — в его активную зону будут помещены 163 тепловыделяющие сборки (ТВС). После успешного завершения загрузки в реакторе возникнут условия для начала самоподдерживающейся ядерной реакции, что позволит вывести станцию на минимальный уровень мощности.

Такая операция называется физическим пуском реактора и служит для окончательной проверки всех его систем перед подключением к электрическим сетям. Это значит, что уже к концу нынешнего или к началу следующего года можно ожидать подключения станции к электрическим сетям Белоруссии.

Третья попытка

Впервые идея о постройке АЭС на территории Белоруссии возникла еще в начале 1970 годов, когда в тогдашней Белорусской ССР хотели построить станцию с реакторами РБМК «чернобыльского» типа. В качестве естественного охладителя предполагалось использовать озеро Снуды, расположенное на севере Витебской области БССР. Однако начальные геологические исследования выявили, что грунты возле Снуды малопригодны для возведения капитальных строений станции. В результате стройка была перенесена на на несколько десятков километров на запад, на территорию Литовской ССР, где была построена Игналинская АЭС, теперь уже выведенная из эксплуатации.

Второй раз Белорусская ССР могла получить АЭС в середине 1980 годов, когда существовал проект постройки новой АЭС в районе города Руденск, недалеко от Минска. Однако тут также не обошлось без Чернобыля. После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году в республике начались выступления против строительства АЭС в непосредственной близости от Минска, после чего проект на площадке в Руденске был отменен.

И, наконец, в третий раз к идее постройки атомной станции в Белоруссии вернулись уже в 1990 годы, после получения независимости. Однако тяжелое экономическое положение Белоруссии и России долго не позволяло осуществить уже давно назревший проект.

По веселой иронии судьбы в качестве места под строительство будущей Белорусской АЭС была выбрана площадка вблизи белорусского города Островец, расположенная в 80 километрах от закрытой спустя год в Литве Игналинской АЭС. Кроме этого, Литва оказалась недовольна тем, что площадка будущей Белорусской АЭС оказалась в непосредственной близости ее столицы, Вильнюса.

Соглашение о строительстве Белорусской атомной станции (БелАЭС) было подписано во время визита председателя правительства России Владимира Путина в Минск в декабре 2011 года. Соглашение предусматривало кредитование постройки со стороны России, генеральным подрядчиком стройки выступила российская компания «Атомстройэкспорт», входящая в структуру «Росатома». Работы начались практически сразу, в конце 2011 года на площадке в Островце началась первая выемка грунта. Постройка БелАЭС стартовала.

Баба Яга — против!

Уже после начала постройки БелАЭС стало ясно, что соседняя Литва не сможет осуществить постройку замещающей атомной станции взамен выведенной из эксплуатации Игналинской АЭС — против ее постройки высказались граждане страны на проведенном референдуме. Поэтому, исходя из экономической логики, у Литвы должна была возникнуть потребность в покупке дешевой электроэнергии, которую могла предложить БелАЭС, расположенная в непосредственной близости от Литвы.

Однако «литовский вектор» для экспорта электроэнергии с БелАЭС был вскорости уничтожен. Литовские власти сначала отметились целым рядом резких политических заявлений по поводу постройки АЭС, а потом дошли до того, что законодательно запретили весь импорт электроэнергии из Белоруссии.

Вместо этого Литва решила заменить «почившую в бозе» Игналинскую АЭС подводным кабелем NordBalt, который связал Литву со Швецией по дну Балтийского моря. Решение это оказалось чисто политическим и не несло никакого экономического смысла — только на прокладку подводного кабеля пришлось потратить более полумиллиарда евро.

Не говоря уже о том, что Швеция стала продавать электроэнергию Литве по самому высокому тарифу, понимая, что больше Литве брать столь необходимые ей киловатт-часы просто негде. Особенно же смешным фактом стало то, что никакого «отказа от ядерной энергии» не произошло: 40% электроэнергии в Швеции производится… на АЭС!

Вторым проектом, который был призван хоть как-то решить проблему «запрета БелАЭС», стало сооружение интерконнектора LitPol между Литвой и Польшей, на который Литве пришлось потратить еще около 350 млн евро. В этом начинании тоже ничего «инновационного» не было и в помине — Польша до сих пор получает около 80% электроэнергии от сжигания каменного и бурого угля, за что ее даже прозвали в Евросоюзе «грязной Золушкой Европы». Причем, что показательно, Польша отнюдь не рассчитывает только на «зеленые» источники: в планах Варшавы значится постройка современной АЭС, которой хотят заменить дымящие парниковыми газами и сажей угольные блоки.

Поэтому сегодня Белоруссии в вопросе экспорта электроэнергии с БелАЭС надо учитывать такую деструктивную позицию Вильнюса: Литва уже «назло бабушке» окончательно отморозила себе не только уши, но и остатки разума. Кроме того, Литва добилась аналогичного заявления о бойкоте БелАЭС от соседней Польши, посулив последней закупки польской электроэнергии по LitPol.

А вот другие соседи Белоруссии пока что отнюдь не спешат с обязывающими заявлениями — Латвия, Эстония и Финляндия так и не подтвердили своего участия в бойкоте БелАЭС. Кроме того, гипотетически Белоруссия может легко выйти на общий энергорынок Евросоюза — ни Литва, ни Польша, согласно правилам ЕС, не могут препятствовать транзиту белорусской электроэнергии, если Минск захочет торговать ею на открытом рынке, например, через механизм специализированной энергобиржи Nord Pool.

Судя по всему, Евросоюз не против такого сценария, особенно на фоне закрытия АЭС в Германии — дешевая атомная энергия жизненно необходима для балансировки непостоянных и дорогих «зеленых» источников. Поэтому пока что все усилия Литвы добиться полного запрета поставок белорусской электроэнергии на рынок ЕС потерпели крах.

Ну а самым комичным является то, что из-за особенностей биржевого механизма Евросоюза Литва де-факто не сможет избежать покупки электроэнергии с БелАЭС — просто она будет вынуждена покупать ее через посредников. Например, через ту же Польшу, которая просто будет выступать транзитным хабом по перераспределению потоков электроэнергии. В том числе поставляя «атомные киловатт-часы» через построенный якобы «в обход» БелАЭС на кровные деньги Литвы интерконнектор LitPol.

Национальный интерес

Белорусская АЭС будет запущена в два этапа — первый энергоблок должен быть подключен к сети национальной электрической сети в первом квартале 2021 года, а второй — годом позже, в первом квартале 2022 года. На полной мощности два энергоблока АЭС смогут выдавать чуть меньше 2400 МВт мощности — на станции установлены два реактора ВВЭР-1200, которые относятся к третьему поколению ядерных реакторов и могут обеспечивать до 1200 МВт электрической мощности каждый.

Стоит напомнить, что постройка БелАЭС стартовала в тот момент, когда цена природного газа просто зашкаливала. Тогда к его широкому использованию перешли Индия и Китай, а Япония была вынуждена нарастить импорт сжиженного природного газа из-за катастрофы на АЭС Фукусима. Высокие мировые цены на газ сказывались и на Белоруссии — в 2011 году Минск платил «Газпрому» по 265 долларов за 1000 м³ газа, что составляло исторически самую высокую цену.

Нынешняя ситуация со сверхнизкими ценами на газ тогда выглядела несбыточной мечтой, поэтому постройка АЭС окупалась без каких-либо вопросов. Ввод БелАЭС в эксплуатацию позволял Белоруссии сократить импорт газа на 6 млрд м³ в год из общего потребления в 20 млрд м³ газа.

Сегодня Белоруссия ежегодно потребляет около 36–37 млрд киловатт-часов электроэнергии в год и на 95% эта энергия вырабатывается из российского газа. После запуска Белорусской АЭС на ней будет вырабатываться дополнительно 18 млрд киловатт-часов электроэнергии, что будет составлять около 50% национального потребления. Поэтому, вне зависимости от перспектив экспорта электроэнергии с новой АЭС, Белоруссия сможет в значительной мере уйти от использования природного газа для производства электроэнергии.

Возможно, сейчас этот шаг и выглядит не столь экономически выгодным, но стоит вспомнить, что цена на природный газ уже не раз в истории испытывала резкие и болезненные подъемы. Поэтому решение о постройке собственной атомной станции — это, в первую очередь, вопрос энергетической устойчивости и безопасности Белоруссии, а отнюдь не желание «быстро заработать» на объективных проблемах не столь дальновидных соседей Минска.

В добрый путь, БелАЭС! Тебя ждали очень долго, но в итоге ты появилась на карте — и останешься на ней еще минимум полвека.