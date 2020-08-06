Байден заявил о крахе торговой сделки с Китаем

"Первая фаза сделки Трампа терпит крах", — отметил Байден.

По данным американского министерства торговли, торговый дефицит между США и Китаем в июне текущего года увеличился на 5% по сравнению с предыдущим месяцем, указано в сообщении. Кроме того, сведения американского минторга свидетельствуют, что Пекин не выполняет свои обязательства по закупке американских товаров.

Торговое соглашение должно было ослабить напряженность в отношениях между двумя державами после торговой войны, которая возникла из-за обвинений Вашингтона в том, что Пекин десятилетиями манипулировал своей валютой и воровал торговые секреты США.

На данный момент согласована лишь первая фаза торговой сделки.