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ЦБ предложил упростить валютное законодательство 

Rambler News Service и ещё 3 43 минуты назад
ЦБ предложил упростить валютное законодательство
Фото: ТАСС
Банк России предложил правительству отменить для россиян обязанность по репатриации экспортной выручки в иностранной валюте и снять ограничения на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Регулятор предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в иностранной валюте и снятие ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров. Предложения касаются также упрощения порядка взаимодействия резидентов с уполномоченными банками при совершении валютных операций», — сообщил ЦБ, добавив, что соответствующие предложения уже направлены в правительство России.

Регулятор подчеркнул, что данные меры снизят административную нагрузку на бизнес и банки и расширят возможности для экспортеров, в том числе малого и среднего бизнеса.
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Экономика , Правительство РФ , Центральный банк России
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