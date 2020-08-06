ЦБ предложил упростить валютное законодательство 

«Регулятор предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в иностранной валюте и снятие ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров. Предложения касаются также упрощения порядка взаимодействия резидентов с уполномоченными банками при совершении валютных операций», — сообщил ЦБ, добавив, что соответствующие предложения уже направлены в правительство России.