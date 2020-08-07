Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.50
$
73.74
87.08
87.09
Прогноз
10.08 – 17.08
$
73.28
86.15
Индексы и котировки Brent
44.62
–0.02 Золото
2054.48
+0.09 РТС
1282.44
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1816
+0.0220
23.07
1.1596
04.08
27.07
13.07

Германия пригрозила США пошлинами на газ из-за «Северного потока-2» 

Lenta.ru и ещё 46 45 минут назад
Германия пригрозила США пошлинами на газ
Фото: globallookpress.com
Угрозы американской стороны ввести санкции против немецкого порта Мукран, в котором находятся трубы для завершения строительства газопровода «Северного потока-2», невозможно превзойти по дерзости и требуют ответных мер. Об этом заявил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, пишет ТАСС.
Он предложил правительству ФРГ вызвать посла США.

«Нужно, наконец, пригрозить эффективными ответными мерами и при обстоятельствах принять их, например, введя штрафные пошлины на американский СПГ», — заявил Эрнст.

Прежний протест немецких властей против действий США больше не действует, добавил глава парламентского комитета.
В начале августа американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили предупреждение оператору немецкого порта Мукран, компании Faehrhafen Sassnitz. Они призвали ее прекратить поддержку проекта «Северный поток-2», иначе пригрозили финансовым уничтожением.
Строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако США ввели санкции против «Северного потока-2». Они отправили предупреждение швейцарской компании Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства. Фирма отказалась сотрудничать с Россией, чтобы не попасть под санкции. Это стало одной из причин, почему завершение проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.
Газ в «Северный поток-2» должен пойти с Южно-Русского месторождения в районе Уренгоя и Бованенковского месторождения на Ямале. Протяженность маршрута — более 1200 километров. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока-2» — 55 миллиардов кубометров газа в год.
Видео дня. Банки анонсировали снижение ставок по кредитам
Последние новости
Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия Билл Гейтс предсказал новую глобальную катастрофу Билл Гейтс предсказал новую глобальную катастрофу В Москве построят две новые линии метро В Москве построят две новые линии метро
Комментарии
Экономика , Том Коттон , Рон Джонсон , Тед Круз , Бундестаг , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
К чему привела США массовая раздача денег
К чему привела США массовая раздача денег
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
«Севпоток-2» достроят таинственные судовладельцы
«Севпоток-2» достроят таинственные судовладельцы
Видео
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение