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В бундестаге прокомментировали иск экологов по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 1 час назад
В бундестаге оценили иск против «Севпотока-2»
Фото: globallookpress.com
Иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2» вряд ли будет успешным, заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

«В свете того факта, что все разрешения были выданы в соответствии с законом и проект уже завершён более чем на 90%, я исхожу из того, что жалоба не имеет шансов на успех», — цитирует депутата ТАСС.

Ранее DUH оспорила в суде выдачу разрешения на ввод газопровода в эксплуатацию.
Экологи добиваются повторного рассмотрения заявки Горным ведомством Штральзунда. Они утверждают, что при принятии решения не были учтены «новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана».
Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что приняла к сведению и оценит иск.
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Экономика , Бундестаг , ИТАР-ТАСС
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