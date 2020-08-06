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в Германии оценили шансы сорвать строительство «Севпотока — 2» 

Алиса Селезнёва 43 минуты назад
В бундестаге оценили иск против «Севпотока-2»
Фото: globallookpress.com
У жалобы экологической организации Deutsche Umwelthilfe, которая оспаривает выдачу разрешения на введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», вряд ли есть серьезные шансы на успех. Об этом ТАСС заявил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

«В свете того факта, что все разрешения были выданы в соответствии с законом и проект уже завершен более чем на 90%, я исхожу из того, что жалоба не имеет шансов на успех», — отметил он.

«Рамблер» писал, что ранее в оборонный бюджет США были включены санкции против «Северного потока — 2», который проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу. После введения санкций трубоукладчик — швейцарская Allseas — приостановила работы.
Однако Россия намерена достроить газопровод собственными силами.
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Экономика , Бундестаг , ИТАР-ТАСС
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