Экономика США стала значительно несчастнее

США за год переместились на 25-ое с 50-ого места в рейтинге самых несчастных экономик мира агентства Блумберг, свидетельствуют данные собственного индекса агентства Bloomberg's Misery Index за 2020 год.

Индекс основан на данных по инфляции и безработице, из которых определяется, насколько хорошо живется гражданам той или иной страны. Всего в рейтинг вошли 60 стран мира. В 2020 году индекс составляется уже шестой раз.

"Падение (США в рейтинге — ред.) происходит в момент, когда президент страны Дональд Трамп борется за переизбрание, в то время как миллионы американцев остаются безработными", — говорится в сообщении.

Такая ситуация отмечена на фоне кризиса, связанного с распространением коронавируса по всему миру.

Венесуэла, Аргентина, ЮАР и Турция в обновленном рейтинге сохранили позиции предыдущего года, возглавив его по степени несчастья. При этом Венесуэла занимает верхнюю строчку уже шестой год подряд — с начала составления рейтинга.

Среди наиболее счастливых экономик мира агентство, как и годом ранее, снова называет Таиланд и Сингапур.

При этом ряду страну удалось существенно улучшить свои позиции в рейтинге. Так, Люксембург переместился на более счастливую 47-ю строчку с 30-й, а Китай, откуда началась эпидемия коронавируса, смог улучшить свои позиции до 44-ой строчки с 37-ой годом ранее. Германия, как указывает агентство, также улучшила свое положение в рейтинге сразу на десять пунктов.