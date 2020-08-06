США пригрозили «финансово уничтожить» немецкий порт из-за «Северного потока-2» 

Группа из трех американских сенаторов припугнула оператора немецкого порта Мукран санкциями за помощь проекту «Северный поток-2». Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на письмо сенаторов.

Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили официальное предупреждение немецкой компании Faehrhafen Sassnitz, выступающей оператором Мукрана. Порт служит логистической базой «Северного потока-2», в нем хранятся трубы для строительства трубопровода, а также стоит судно «Академик Черский», способное завершить проект.

По мнению сенаторов, Faehrhafen Sassnitz сознательно помогает проекту. В частности, она поставляет провизию на российский корабль. В письме говорится, что если предприятие продолжит участвовать в проекте, его ждет «финансовое уничтожение». Они предупредили, что Faehrhafen Sassnitz попадет под санкции США сразу же после того, как «Академик Черский» опустит первую трубу в воду.