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США пригрозили «финансово уничтожить» немецкий порт из-за «Северного потока-2» 

Lenta.ru и ещё 10 59 минут назад
США пригрозили «финансово уничтожить» немецкий порт из-за «Северного потока-2»
Фото: Lenta.ru
Группа из трех американских сенаторов припугнула оператора немецкого порта Мукран санкциями за помощь проекту «Северный поток-2». Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на письмо сенаторов.
Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили официальное предупреждение немецкой компании Faehrhafen Sassnitz, выступающей оператором Мукрана. Порт служит логистической базой «Северного потока-2», в нем хранятся трубы для строительства трубопровода, а также стоит судно «Академик Черский», способное завершить проект.
По мнению сенаторов, Faehrhafen Sassnitz сознательно помогает проекту. В частности, она поставляет провизию на российский корабль. В письме говорится, что если предприятие продолжит участвовать в проекте, его ждет «финансовое уничтожение». Они предупредили, что Faehrhafen Sassnitz попадет под санкции США сразу же после того, как «Академик Черский» опустит первую трубу в воду.
В конце 2019 года после того, как США ввели первые санкции против «Северного потока-2», аналогичное письмо получила швейцарская компания Allseas, предоставлявшая трубоукладчик для строительства. Под угрозой ограничений она отказалась сотрудничать с Россией. Это стало одной из причин, почему завершение проекта перенесли с конца 2019 года на рубеж 2020-2021 годов. В июле 2020 года палата представителей Конгресса США проголосовала за расширение санкций. Если их одобрят сенат и американский президент, под ограничениями могут оказаться физические и юридические лица, которые страхуют суда для укладки труб.
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Комментарии
Экономика , Компании , Том Коттон , Рон Джонсон , Тед Круз , Конгресс США
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