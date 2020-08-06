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В Минфине пояснили сокращение трат на образование и медицину 

News.ru 1 час назад
В Минфине пояснили сокращение трат на медицину
Фото: News.ru
Цифры, представленные в плане ассигнований Минфина на 2021 год, не являются финальными и могут измениться, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно о сокращении бюджетных расходов на образование и здравоохранение, и об их увеличении на деятельность президента и его администрации.

Указанная методика доводится до субъектов бюджетного планирования и главных распорядителей средств федерального бюджета в части бюджетных ассигнований федерального бюджета по непрограммным направлениям деятельности. Цифры, представленные в методике, не являются конечными, — сообщили «Газете.Ru» в Минфине.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, Минфин утверждает методику расчёта, после чего она попадет в Госдуму в виде законопроекта о бюджете. Депутаты могут принять решение о перераспределении средств между федеральными органами исполнительной власти.
Как писал NEWS.ru, ассигнования на развитие здравоохранения по сравнению с законодательным объёмом в 2021 году могут быть уменьшены до 721,9 млрд рублей (на 65,7 млрд рублей), в 2022 году — до 716,5 млрд рублей (на 71,6 млрд рублей), в 2023 году — до 672,7 млрд рублей (на 115,4 млрд рублей). Также предлагается сократить финансирование развития образования в 2021 году — до 355,2 млрд рублей (на 33,3 млрд рублей), в 2022 — до 307,7 млрд рублей (на 30,7 млрд рублей). В 2023 году при этом предлагается увеличить расходы до 348,8 млрд рублей (на 10,5 млрд рублей).
Кроме того, Минфин предлагает в ближайшую трёхлетку сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, и увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
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Комментарии 1
Экономика , Госдума , Минфин , Газета.Ru
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