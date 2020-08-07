Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.45
$
73.75
87.00
87.23
Прогноз
10.08 – 17.08
$
73.00
85.05
Индексы и котировки Brent
44.92
–0.24 Золото
2058.43
–0.14 РТС
1295.27
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1845
+0.0248
23.07
1.1596
04.08
27.07
13.07

В России снизились расходы в экономике по «закрытым» разделам 

ИА Regnum 36 минут назад
Объём расходов российской экономики по «закрытым» категориям составил в 2018 году 4,83 трлн рублей, то есть уменьшился до 4,6% ВВП. Об этом 7 августа сообщает РБК со ссылкой на собственные расчёты по данным Росстата.
В соответствии с международной методологией, к «закрытым» расходным статьям относятся приобретение систем вооружения длительного пользования, а также продуктов интеллектуальной собственности.
Таким образом, показатель закрытых расходов сформирован как разница между общим объёмом валового накопления основного капитала (21,29 трлн рублей) и объёмом по разделам, информация о которых открыта (расходы на основные фонды, такие как здания, транспорт, оборудование, биологические ресурсы и другие).
Отмечается, что в 2015—2017 годах доля расходов на системы вооружения и научные разработки превышала 5% ВВП.
ИА Regnum: последние новости
В Швеции ожидают существенно меньшего падения ВВП из-за отказа от карантина В Швеции ожидают существенно меньшего падения ВВП из-за отказа от карантина Транзит газа через Украину в южном направлении в 2020 году упал на 73% Транзит газа через Украину в южном направлении в 2020 году упал на 73% Колбаса без шампуня: упор на качество упаковки товаров Колбаса без шампуня: упор на качество упаковки товаров
Экономика , Видео , Росстат , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Каким пенсионерам дадут по 2000 рублей с 17 августа
Каким пенсионерам дадут по 2000 рублей с 17 августа
«Это конец»: миру предрекли нефтяной шок
«Это конец»: миру предрекли нефтяной шок
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
Видео
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение