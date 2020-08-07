Объём расходов российской экономики по «закрытым» категориям составил в 2018 году 4,83 трлн рублей, то есть уменьшился до 4,6% ВВП. Об этом 7 августа сообщает РБК со ссылкой на собственные расчёты по данным Росстата

В соответствии с международной методологией, к «закрытым» расходным статьям относятся приобретение систем вооружения длительного пользования, а также продуктов интеллектуальной собственности.

Таким образом, показатель закрытых расходов сформирован как разница между общим объёмом валового накопления основного капитала (21,29 трлн рублей) и объёмом по разделам, информация о которых открыта (расходы на основные фонды, такие как здания, транспорт, оборудование, биологические ресурсы и другие).

Отмечается, что в 2015—2017 годах доля расходов на системы вооружения и научные разработки превышала 5% ВВП.