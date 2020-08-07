«Больные» банки предложили «лечить» по-новому 

Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин предложил новый способ санации — «лечения» «больных» банков, пишет РБК. По его словам, после окончательного финансового «оздоровления» кредитные организации, которые не удается продать на открытом рынке, можно передавать в собственность правительства.

«Регулятору надо избавляться от всех банков, а также от страховых компаний и НПФ [негосударственных пенсионных фондов]. Если есть возможность продать их частным структурам, нужно это сделать, если нет — сделать такую же схему, как со Сбербанком [в начале 2020 года был выкуплен у ЦБ правительством]», — отметил Саватюгин.

Цена сделки при этом не важна, поскольку конечный владелец актива по ее итогам не меняется — по действующему закону, имущество ЦБ принадлежит государству. При этом Саватюгин подчеркнул, что выражает собственное мнение, а не позицию Счетной палаты.

На данный момент в собственности ЦБ находятся несколько банков, принятых на санацию начиная с 2017 года по новым правилам. Согласно им, финансовым «оздоровлением» кредитной организации, находящейся на грани банкротства, занимается не сторонний инвестор (чаще всего другой банк), а сам регулятор — через принадлежащий ему Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Он снижает величину прежнего уставного капитала до одного рубля, а затем выкупает дополнительную эмиссию акцию банка, становясь его собственником.

Изначально планировалось, что все санированные через ФКБС банки будут проданы на открытом рынке после улучшения финансового состояния. Однако на практике ЦБ столкнулся с отсутствием спроса. Весной 2020 года сообщалось о наличии четырех претендентов на покупку АТБ, их имена регулятор не раскрывал. Продавать «ФК Открытие» было решено по частям. При этом сделку с первыми 20 процентами кредитной организации перенесли на более поздний срок.