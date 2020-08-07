Согласно данным отчета Nikkei Asian Review, Россия и Китай снизили использование американской валюты в двусторонних сделках до 46 процентов. Тем не менее, это не столь значительный шаг с учетом того, что более 93 процентов мировой торговли в настоящее время осуществляется в долларах или евро, отмечает Stratfor

Что произошло: Китай и Россия уменьшают использование доллара в двухсторонних торговых сделках. Это приближает две страны к «финансовому альянсу», говорится в отчете за 6 августа, опубликованного Nikkei Asian Review. В первом квартале 2020 года только 46 процентов двусторонних сделок между двумя странами были осуществлены в долларах. В 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в долларах.

Почему это важно: Россия и Китай как геополитические враги Соединенных Штатов заинтересованы в снижении доминирования доллара на мировых рынках. Однако ведение двусторонней торговли либо в их национальных валютах, либо в валюте третьих стран является очень небольшим шагом в этом направлении с учетом того, что более 93 процентов мировой торговли в настоящее время осуществляется в долларах или евро. Сократив использование доллара в своих сделках, Москва и Пекин пока, скорее всего, будут стремиться избежать вторичных американских санкций.

Предыстория: двусторонний товарооборот Китая и России в 2019 году составил около 109 миллиардов долларов. Между тем общий объем мировой торговли составляет около 19 триллионов долларов.