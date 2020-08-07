Объем наличных в обращении в России обновил рекорд

Объем наличных денег в обращении в России достиг на 1 августа нового исторического максимума в 12,62 триллиона рублей, увеличившись за прошлый месяц на 1,6%, следует из статистики ЦБ

Объем наличных денег в России стабильно увеличивается с начала февраля текущего года: тогда их было в обращении 10,5 триллиона рублей, и за месяц они выросли на 207 миллиардов рублей. С началом пандемии коронавируса темпы роста резко ускорились: в марте объем наличности в обращении вырос на 719 миллиардов рублей, в апреле — на 569 миллиардов рублей.

В мае, когда в стране стали ослабляться ограничительные меры, темпы роста объемов наличности в обращении замедлились — показатель увеличился лишь на 268 миллиардов рублей. В июне же, когда начался сезон отпусков, темпы роста увеличились и объем вырос на 415 миллиардов рублей. В разгар отпускного периода в июле объем наличных денег в обращении вырос еще на 202 миллиарда рублей.