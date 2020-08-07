Из-за Евросоюза Россия может потерять триллионы рублей 

Потери российской экономики из-за трансграничного углеродного налога, который сейчас обсуждает Евросоюз , могут составить один трлн рублей в год. Об этом сообщил замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Петр Бобылев.

«Введение углеродного трансграничного сбора, который сегодня предлагается, приведет [потерям] для всех отраслей ТЭК и экономики более чем в триллион рублей в год. Это все вопросы себестоимости цены продукции, конкурентная борьба на внешних рынках», — цитирует Бобылева RNS.

Бобылев обратил внимание на то, что в России находится 20% мирового лесного хозяйства. По его словам, страна может извлечь из этого пользу, так как с их помощью парниковые газы не только выделяются, но и поглощаются.

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет ввести налог на товары, при производстве которых происходят выбросы углекислого газа. Из-за этого Россию ждут огромные убытки, так как добыча нефти и газа в стране связана с особенно высокими выбросами углерода.