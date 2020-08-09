Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.61
$
73.80
86.95
87.15
Прогноз
10.08 – 17.08
$
73.28
86.15
Индексы и котировки Brent
44.66
+0.00 Золото
2035.23
+0.21 РТС
1282.44
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1788
+0.0132
24.07
1.1656
04.08
27.07
13.07

Эксперты рассказали, когда международные резервы РФ превысят исторический рекорд 

Прайм и ещё 1 31 минуту назад
Резервы РФ превысят исторический рекорд
Фото: Reuters
Международные резервы России благодаря росту цен на золото и курса евро могут превысить исторический максимум в 598,1 миллиарда долларов уже в августе, считают опрошенные РИА Новости эксперты рейтинговых агентств.
Золотовалютные резервы в конце июля достигли уровня в 591,8 миллиарда долларов, увеличившись за месяц на 22,881 миллиарда долларов, или на 4,02%. Они впервые так близко подошли к рекордному уровню, зафиксированному в августе 2008 года. Банк России раскрывает структуру резервов с лагом в полгода. По последним данным регулятора, доля евро на начало 2020 года составляла 30,8%, доля доллара — 24,5%, доля золота — 19,5%. Китайский юань занимал на 1 января долю в 12,3%, фунт стерлинга — 6,5%, другие валюты — 6,4%.
Самым оптимистичным прогнозом поделился управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, по подсчетам которого золотовалютные резервы уже на 7 августа 2020 года могли достичь и даже превысить установленный 12 лет назад рекорд. Эксперт объясняет это в первую очередь увеличением цен на золото, в результате чего стоимость драгоценного металла в международных резервах могла достигнуть 152 миллиардов долларов.

"Мы также ожидаем роста объема международных резервов приблизительно на 1-2% за счет подорожания евро по сравнению с американским долларом. Таким образом, по нашим расчетам, валютная часть должна составить около 448-450 миллиардов долларов. Дальнейшие изменение резервов зависит от цен на золото, изменений курса доллара по отношению к другим валютам, структуры валютных резервов и динамики стоимости ценных бумаг", — пояснил эксперт, добавив, что размер резервов может достигнуть отметки в 600 миллиардов долларов уже к концу августа.

Главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах ожидает, что исторического уровня резервы достигнут в течение одной-двух недель. "Нынешний рост обусловлен исключительно валютной переоценкой. Способствовать росту будут дальнейший рост курса евро и цены на золото, а также минимальные продажи валюты", — указал он.
А замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев ждет достижения или превышения резервами их исторически максимального значения только к концу года или даже в 2021 году. Он пояснил, что основными факторами роста резервов в этом году будут снижение стоимости доллара из-за большого негативного влияния коронавируса на США по сравнению с Европой и рост цен на золото. В то же время, увеличение резервов за счет покупки валюты в этом году будет, скорее всего, ограниченным, но уже в 2021 году этот фактор будет влиять сильнее.
Соглашается с коллегой из АКРА по поводу ограниченной возможности пополнения резервов в рамках бюджетного правила и управляющий директор НКР Станислав Волков. "Тем не менее, во втором полугодии 2020 года российские ЗВР могут превысить исторический максимум в 598 миллиардов долларов, но вряд ли задержатся надолго выше этого уровня из-за волатильности цен на золото", — заключил он.
Видео дня. Собянин расширил перечень получателей субсидий для предпринимателей
Прайм: последние новости
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания экспертов Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания экспертов "Черный август-2020": к чему готовиться россиянам "Черный август-2020": к чему готовиться россиянам ЦБ: экономика России прошла дно в мае ЦБ: экономика России прошла дно в мае
Комментарии
Экономика , Рынки , Антон Табах , Станислав Волков , Михаил Николаев , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Почему «Фортуна» отвернулась от «Северного потока-2»
Почему «Фортуна» отвернулась от «Северного потока-2»
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
Доллар взлетел
Доллар взлетел
Видео
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение