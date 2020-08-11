Стало известно о необычном увлечении Кудрина

Одноклассники бывшего министра финансов, а ныне председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина рассказали, чем политик увлекался в школьные годы. Оказалось, что Кудрин играл на барабанах очень смелые для того времени песни.

«Занимались они в каморке за актовым залом, многие девчонки специально бегали смотреть, как они репетируют. Ребята играли на всех наших школьных вечерах», — приводит «Собеседник» слова Ирины Брюховой, которая училась в параллельном с Кудриным классе. Ансамбль, где экс-министр был барабанщиком, назывался ВИА «Инвенция».

Джазмен Тим Дорофеев рассказал, что вместе с Алексеем Кудриным и другими ребятами им удалось «выбить» барабаны и бас-гитары у директора школы. Однако колонки юным музыкантам не дали. Тогда они смастерили их сами, сняв все школьные динамики.

«Конечно, потом получили от директора», — вспоминает Дорофеев.

Дорофеев также рассказал, что будущий министр увлекался видеосъемкой. У него была собственная камера, на которую он записывал все школьные мероприятия. Благодаря Кудрину у класса был собственный видеоархив.

При этом в юности Алексей Кудрин успевал хорошо учиться и заниматься спортом. Он мечтал стать летчиком, но в итоге стал экономистом, как его мать. Экс-министр до сих пор играет на барабанах и любит спорт. Кудрин и в свои 60 лет занимается хоккеем и большим теннисом.

Кудрин является доктором экономических наук. С 2000 по 2011 год занимал пост министра финансов России. С 2018 года Кудрин стал председателем Счетной палаты РФ.