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Спрос на алкоголь упал на 15% в 2020 году в РФ 

News.ru 2 часа назад
В России упал спрос на алкоголь
Фото: ТАСС
Продажи алкоголя уменьшились на 15% за период с марта по июль 2020 года по сравнению с данными за 2019 год.
Отмечается, что в марте 2020 года спрос россиян на алкоголь в рознице и заведениях общественного питания был чуть больше, чем за март 2019 года. Однако приблизительно к середине апреля 2020 года продажи стали снижаться, причём не постепенно, а затем вновь начали понемногу повышаться.
Тем не менее спрос на алкоголь не приблизился к показателям 2019 года даже к средине июля 2020 года. Кроме того, цена на спиртосодержащие напитки уменьшилась с марта по июль 2020 года по сравнению с предыдущим годом почти на 2%.

«Продажи алкоголя в рознице с марта по июль 2020 года упали на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Средняя цена на алкоголь с марта по июль 2020 года составила 203 рубля за бутылку (на 1% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). В общепите падение было куда более серьёзным — более чем в два раза. Цена немного выросла — на 3%, до 255 рублей за бутылку», — привели данные оператора фиксальных данных «Такском» в «Российской газете».

Больше всего снизился спрос на шампанское (30%) и крепкий алкоголь (13%), а меньше всего снизились продажи пива (9%) и вина (7%). При этом стоимость шампанского осталась практически без изменений, крепкий алкоголь подорожал на 8%, пиво подешевело на 4%, а стоимость вина увеличилась на 8% по сравнению с ценами 2019 года. Единственный напиток, продажи которого увеличились с марта по июль 2020 года, это сидр. Стоимость сидра упала на 9%, и спрос на этот напиток возрос на 7%.
Как писал NEWS.ru ранее, по данным Росалкогольрегулирования, в период самоизоляции россияне пристрастились к крепким спиртным напиткам. В ведомстве отметили, что продажи спиртного во втором квартале выросли почти на четверть.
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Экономика , "Российская газета"
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