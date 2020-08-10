Международное рейтинговое агентство Fitch дало прогноз экономического развития России в ближайшие годы. Эксперты Fitch считают, что российский ВВП в нынешнем году сократится на 5,2%, в первую очередь из-за негативного влияния пандемии коронавируса, повлиявшей как на внутренний спрос, так и на экспорт. Сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ ускорило сокращение ВВП на 1%.

Аналитики Fitch ожидают, что экономический рост в России восстановится и составит 3,6% в 2021 году и 2,5% в 2022 году. Правда, такой сценарий реализуется при условии дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики и реализации национального плана восстановления экономики. Более слабый глобальный рост и/или вторая волна коронавируса создают риски того, что отечественная экономика не начнет восстанавливаться столь быстро.

Fitch прогнозирует, что дефицит федерального бюджета достигнет в нынешнем году 5,1% ВВП (для сравнения: прошлый год завершился с профицитом 1,8%). Это в первую очередь связано со снижением цен на нефть, сокращением нефтедобычи, более низким сбором налогов. Еще один фактор — необходимость оплачивать правительственные антикризисные меры, на что в этом году пойдет 3% ВВП.

Снижение доходов региональных и местных бюджетов приведет к тому, что общий дефицит консолидированного бюджета достигнет 6% ВВП в 2020 году. Государственный долг вырастет до 18,5% ВВП (для сравнения: в прошлом году он составлял 14,6% ВВП). При условии оптимизации бюджетных затрат и низкой подверженности валютным рискам к 2022 году долг может стабилизироваться на уровне 20% ВВП.

Fitch также прогнозирует, что средняя инфляция по итогам 2020 года составит 3,1%, а затем к 2022 года вырастет до 3,8%.

Отдельно аналитики Fitch говорят про санкционные шоки. Риски введения новых санкций остаются высокими, особенно по мере приближения президентских выборов в США. Тем более, что совсем недавно Вашингтон привел в действие санкции, направленные на предотвращение завершения строительства газопровода Nord Stream II.

Но и без этого в Конгрессе США по-прежнему действует санкционное законодательство, которое может быть легко обращено на иностранные инвестиции в суверенный долг в местной валюте, на российские финансовые институты, которые, как полагают, участвуют во «вмешательстве в выборы», а также на российский нефтегазовый сектор.

Причем точные сроки и форма исполнения этого законодательства неизвестны. Это как чеховское ружье, которое рано или поздно выстрелит. Тем не менее, Москва уже давно научилась жить в условиях санкций и, например, уже в 2021 году может выйти на евровый рынок суверенного долга (выпуск суверенных облигаций в долларах для России закрыт).

— Финансисты и банкиры, как правило, исходят из самых пессимистичных сценариев, перестраховываются. Поэтому в прогнозах закладываются все возможные негативные варианты, — объясняет «Свободной прессе» ведущий аналитик компании QBF Олег Богданов . — Очевидно, что спад этого года вызван не чисто экономическими причинами, а эпидемиологическими, которые и вынудили власти частично остановить экономическую деятельность в стране.

«СП»: — А способна ли наша экономика вынести еще один карантин, который, по упорным слухам, власти введут уже с 20 сентября?

— Да, существуют опасения по поводу второй волны коронавируса, что тоже негативно может повлиять на экономику. Однако, думаю, второй раз «сажать на карантин» экономику власти не будут. Поэтому и негативный эффект будет меньше. Следовательно, с учетом всех стимулирующих программ и низких ставок, уже в следующем году российская экономика вполне способна вернуться в траекторию устойчивого роста.

Со сдержанным оптимизмом смотрит в будущее и финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов:

— На реальном секторе экономики позитивно сказывается недавнее изменение ключевой ставки. Более дешевые кредиты будут стимулировать предпринимательскую активность. Депозиты, наоборот, станут менее выгодными для вкладчиков, что должно повлечь спрос на инвестиции в биржевые активы (облигации, акции). Ставки по ипотеке немного снизятся, особенно среднесрочные. А для потребителей это плюс.

«СП»: — А каков ваш прогноз относительно курса рубля?

— Приток иностранного капитала в рублевые активы уменьшится. Ведь европейским и американским инвесторам будет уже не так выгодно играть на разнице процентных ставок в России и Европе (США). А раз спрос на рубль снизится, то, соответственно, снизится и курс рубля.

От этого пострадают российские импортеры, зато выиграют экспортеры, в том числе нефтегазовые, так как они получают доход в валюте. Поскольку эти экспортеры обеспечивают половину доходов российского бюджета, ослабевший рубль выгоден и для него.

Растущая курсовая разница позволяет хотя бы немного скорректировать недополученные из-за пандемии нефтегазовые доходы.