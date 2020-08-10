«Северные надбавки»: сколько будут доплачивать за удаленку

Сотрудникам на «удаленке» могут увеличить зарплату в два раза за счет северных надбавок, такое положение может быть включено в законопроект о дистанционной работе, находящийся в разработке. По словам авторов документа, надо будет понять, как доплачивать — по месту нахождения компании или по месту, откуда трудится работник.

В законопроект о дистанционной работе могут включить положение о выплате северных надбавок работникам на «удаленке». Повышение зарплаты может составить до 100%, сообщает газета «Известия».

Рассмотреть такую возможность рекомендовала рабочей группе Государственная дума . Рассматриваться будет вопрос о том, чтобы переведенным на дистанционную работу сотрудникам предоставлялись гарантии, сопряженные с «особыми условиями труда».

Сумма северной надбавки считается по формуле, зависящей от коэффициента в определенном регионе. Больше всего денег «за Север» получают сотрудники на Чукотке, в ряде районов Якутии, на Курилах и Командорских островах. Есть также надбавки за стаж работы в северных областях России.

Прокопов отметил, что сейчас вопрос о выплате сотрудникам на удаленке северных надбавок в законодательстве и законопроекте не урегулирован.

«Предстоит понять, как доплачивать — по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата?» — заявил вице-президент РСПП.

В то же время юрист московской юридической компании «Ильяшев и партнеры» Максимилиан Гришин заявил, что положения Трудового кодекса о районных коэффициентах применяются к работодателю. Компании с Севера обычно устраивают своих работников из других областей в местные филиалы — иначе зарегистрированное в Мурманской области юрлицо будет платить северную надбавку работнику из Крыма.

«Цель представленных изменений в ТК РФ — повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях», — говорится в сопроводительной записке.

Изменения в Трудовом кодексе предлагается сосредоточить во главе 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников». При этом глава будет переименована — если поправки будут одобрены, называться она будет «Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы».

Законопроект предполагает введение трех ключевых понятий — дистанционной (удаленной) работы, временной «удаленки» и комбинированной дистанционной работы.

Кроме того, предлагается отказаться от практики подписания трудового договора о дистанционной работе, используя квалифицированную электронную цифровую подпись (ЭЦП). Авторы изменений в законодательство полагают, что сегодня оформлять ЭЦП нерентабельно и трудозатратно. В то же время и работодателю, и работнику во всех случаях предлагается дать право выбора, — чтобы они могли использовать и документы на бумажном носителе.

Ряд избыточных и устаревших норм по теме дистанционной работы предлагается убрать из ТК.

Авторы инициативы также поясняют, что утратило значение требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора об «удаленке».

«Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать интернет», — отмечают они.

Кроме того, исключается «положение о том, что для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных российским законодательством, по почте заказным письмом с уведомлением».