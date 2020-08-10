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15.07
СМИ: министр финансов Ливана подал в отставку
ТАСС
и
ещё 3
54 минуты назад
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Reuters
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Министр финансов Ливана Гази Вазни принял решение уйти в отставку. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Аль-Маядин".
Это уже четвертый ливанский министр, покинувший свой пост за последние дни.
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