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СМИ: министр финансов Ливана подал в отставку 

ТАСС и ещё 3 54 минуты назад
Министр финансов Ливана подал в отставку
Фото: Reuters
Министр финансов Ливана Гази Вазни принял решение уйти в отставку. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Аль-Маядин".
Это уже четвертый ливанский министр, покинувший свой пост за последние дни.
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