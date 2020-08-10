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Транзит российской нефти через Украину в январе-июле вырос на 5,5% 

Rambler News Service 28 минут назад
Транзит российской нефти через Украину вырос
Фото: РИА Новости
Транзит российской нефти через Украину увеличился в январе-июле 2020 года на 5,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 7 млн тонн, следует из сообщения «Укртранснафты».
В январе-июле 2019 года транзит российской нефти составлял 6,633 млн тонн.
Общий транзит нефти через территорию Украины в январе-июле 2020 года вырос на 11,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 7,4 млн тонн. В том числе для нужд Мозырского НПЗ (Белоруссия) «Укртранснафта» транспортировала более 400 тыс. тонн нефти.
Объем транспортировки нефти для потребителей Украины (на НПЗ) в январе-июле вырос на 14,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 1,5 млн тонн.

«Объем транспортировки нефти для НПЗ Украины в январе-июле этого года составляет 1,5 млн тонн (на 14,5% больше, чем за аналогичный период в 2019 году.), А транзит — 7,4 млн тонн (увеличение на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), из которых более 400 тыс. тонн нефти "Укртранснафта" транспортировала на Мозырский НПЗ», — говорится в сообщении.

Общий объем транспортировки нефти по результатам января-июля 2020 года составил 8,8 млн тонн нефти, что на 11,6% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.
В июле 2020 года общий объем транспортировки нефти вырос по сравнению с показателем июня прошлого года на 20,3% — до 1,5 млн тонн.
При этом в июле объем транспортировки нефти на НПЗ Украины снизился на 15,3% — до 170 тыс. тонн. Из них компания транспортировала на НПЗ 116,4 тыс. тонн украинской нефти, 42,3 тыс. тонн — американской и 11,3 тыс. тонн — азербайджанской.
Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в июле 2020 года вырос по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 27,1% — до 1,3 млн тонн.
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