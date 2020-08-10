Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.60
$
73.90
86.60
86.84
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.30
86.81
Индексы и котировки Brent
45.10
–0.18 Золото
2030.24
–0.07 РТС
1271.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1752
–0.0000
27.07
1.1752
06.08
29.07
15.07

Всемирный банк выделит до $160 млрд на борьбу с коронавирусом 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
ВБ выделит до $160 млрд на борьбу с коронавирусом
Фото: Reuters
Всемирный банк (ВБ) намерен выделить на борьбу с последствиями распространения нового коронавируса до $160 млрд к 30 июня 2021 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ВБ.

"В ответ на пандемию [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 Всемирный банк принял меры для быстрого реагирования и намерен направить до $160 млрд в течение 15 месяцев, к 30 июня 2021 года. В 2020 финансовом году (для банка закончился 30 июня — прим. ТАСС) Всемирный банк предоставил в общей сложности около $21 млрд в рамках оказания связанной с COVID-19 помощи", — отмечается в документе.

"Поскольку развивающиеся страны сталкиваются с беспрецедентным медицинским, социальным и экономическим кризисом, который ставит под угрозу десятилетия прогресса в области развития и ввергает миллионы людей в нищету, миссия Всемирного банка остается как никогда актуальной.
Мы продолжаем работать над увеличением нашей поддержки странам с низким уровнем дохода и перенаправлением ресурсов в страны, страдающие от нестабильности, конфликтов и насилия, — отметил президент ВБ Дэвид Мэлпас. — В долгосрочной перспективе наши приоритеты сосредоточены на обеспечении широкого экономического роста и повышении средних доходов за счет расширения доступа к таким важнейшим объектам инфраструктуры, как электроэнергия и чистая вода, расширения охвата цифровых финансовых услуг, укрепления верховенства закона и обеспечения роста и развития частного сектора, а также содействия обеспечению транспарентности и устойчивости в вопросах задолженности и инвестиций".
Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,8 млн человек, свыше 731 тыс. умерли.
По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.
ТАСС: последние новости
СМИ: в США пригрозили оператору порта Мукран "финансовым разрушением" из-за Nord Stream 2 СМИ: в США пригрозили оператору порта Мукран "финансовым разрушением" из-за Nord Stream 2 Роспотребнадзор предлагает запретить совместную перевозку продуктов и бытовой химии Роспотребнадзор предлагает запретить совместную перевозку продуктов и бытовой химии WSJ: инвесторы считают привлекательными российские облигации WSJ: инвесторы считают привлекательными российские облигации
Комментарии
Экономика , Международный валютный фонд , ВОЗ , Всемирный Банк , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индексы РТС и Мосбиржи снизились
Индексы РТС и Мосбиржи снизились
В Крыму завершили уборку зерновых культур
В Крыму завершили уборку зерновых культур
США решили сжалиться над Европой
США решили сжалиться над Европой
Нефтяной гигант раздаст миллиарды долларов
Нефтяной гигант раздаст миллиарды долларов
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение