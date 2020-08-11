Курс доллара: рубль ждет новый обвал 

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Опрошенные аналитики, что курс доллара способен пробить психологическую отметку в 86 рублей. По их мнению, произойдет это в случае обрушения стоимости топлива.

Как сообщал «Рамблер»», вечером 10 августа на Московской бирже курс доллара немного снижался — на 23,75 копейки, до 73,49 рубля. Евро упал сразу на 46,75 копейки, до 86,39 копейки.

Специалисты «Интерфакс-ЦЭА» объяснили , что российская валюта росла благодаря подорожавшей нефти: спрос на топливо в Азии восстановился почти до докоронавирусного уровня.

Однако аналитик Дмитрий Майоров заявил «Эксперту», что на российскую валюту продолжат давить внешние факторы — напряженные отношения США и Китая, конфликт Вашингтона и Берлина из-за «Северного потока-2», а также угроза второй волны пандемии. По прогнозу Майорова, в ближайшее время доллар будет стоить 70-75 рублей.