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Надежды Польши на собственный газ рухнули 

Lenta.ru 30 минут назад
Надежды Польши на собственный газ рухнули
Фото: РИА Новости
В Польше признали. что надежды на собственный сланцевый газ рухнули, планы по его добыче пока стоит отложить. Об этом сообщил глава энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский, передает ТАСС.
По его словам, в стране пока нет технологий, чтобы наладить широкую добычу. Одновременно Квечиньский подчеркнул, что американская технология Польше не подходит.

«Сланцевый газ в Польше не такой же, как в США. Хорошо оправдавшая себя там технология не оправдала себя в Европе», — объяснил он.

Агентство указывает, что объем сланцевого газа в Польше превышает два триллиона кубометров, если получится наладить добычу, то стране этого хватит на несколько десятков лет. Однако пока широкомасштабная добыча невозможна из-за дороговизны технологии и отсутствия законодательной базы. Пробные скважины в стране сделали десятки компаний, их насчитывается около полусотни.
Сейчас между Польшей и Россией действует договор о поставке газа, по нему Москва поставляет Варшаве до 10 миллиардов кубометров в год. Соглашение истекает в 2022 году и польская сторона не собирается его продлевать. Когда срок договора истечет, Польша поменяет российский газ на американский.
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Экономика , Компании , ИТАР-ТАСС
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