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Будущее экономики Украины стало мрачнее 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Будущее экономики Украины стало мрачнее
Фото: Reuters
Министерство экономики Украины ухудшило прогноз по падению ВВП в 2020 году. Будущее национальной экономики стало мрачнее, поскольку ожидается падение не на 4,2, а на 6 процентов. Об этом пишет Regnum.
По прогнозам экспертов, Украина продемонстрирует более глубокое падение, чем мировая экономика. Темпы восстановления будут зависеть от уже существующих карантинных мер, отметили в Минфине. При этом уровень инфляции будет меньше, чем ожидалось — 5,8 против 7 процентов.
В госбюджете заложено падение экономики по итогам года на 4,9 процента. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает сокращение ВВП Украины в нынешнем году на 8,2 процента.
В июне Украина получила первый транш от МВФ на 2,1 миллиарда долларов. Организация одобрила кредит в размере пяти миллиардов долларов на поддержку экономики страны из-за пандемии коронавируса. Ради получения денег Украине пришлось выполнить ряд условий — упростить процедуру взыскания долгов с граждан за коммунальные услуги, повысить штрафы и ужесточить наказания за просрочку платежей.
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Комментарии
Экономика , Международный валютный фонд , Минфин , ИА REGNUM
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