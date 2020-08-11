Россия и Китай обгонят США по новому Шелковому пути 

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Телеканал «Царьград» рассказал о появившейся у России и Китая возможности обойти в перевозках грузов США. По версии канала, этого удастся достичь с помощью нового маршрута на Шелковом пути.

Как сообщал «Рамблер», новый маршрут поездов появился в июле. Он проходит через пункт пропуска Озинки — Семиглавый Мар на казахстанско-российской границе.

Теперь через Россию будут ездить поезда, перевозящие пустые контейнеры, уточняет портал Railfreight. Кроме того, была согласована технология, позволяющая перевозить пустые контейнеры составами до 114 условных вагонов.

Отправка пустых вагонов долгое время была серьезной проблемой, поскольку объемы грузов, отправляемых в западном направлении, превышают объемы, идущие в восточную сторону. Это приводит к нехватке вагонов в Китае.