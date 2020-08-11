Россия и Германия объединили усилия по реализации проекта газопровода «Северный поток-2», сообщает Lenta.ru. Так журналисты трактовали слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о поддержке немецкими властями «российской коммерческой инициативы».
По данным РИА Новости, Сергей Лавров в беседе с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом затронул ситуацию вокруг строительства «Северного потока-2» в условиях давления с помощью санкций со стороны США. Он подчеркнул, что Берлин придерживается принципиальной позиции в вопросе строительства газопровода, который поможет в укреплении энергетической безопасности Европы.
При этом Лавров подчеркнул, что в ситуации с «Северным потоком-2» решения принимаются на основе оценок, которые выносят европейские политики, а не при помощи навязанных мнений из-за океана.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Германия заявила, что санкции США против «Северного потока — 2» препятствуют развитию экономики Германии и являются вмешательством в дела Европы.