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Россия и Германия объединились в борьбе за «Северный поток-2» 

Павел Тиунов 1 час назад
Россия и Германия объединили усилия по реализации проекта газопровода «Северный поток-2», сообщает Lenta.ru. Так журналисты трактовали слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о поддержке немецкими властями «российской коммерческой инициативы».
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По данным РИА Новости, Сергей Лавров в беседе с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом затронул ситуацию вокруг строительства «Северного потока-2» в условиях давления с помощью санкций со стороны США. Он подчеркнул, что Берлин придерживается принципиальной позиции в вопросе строительства газопровода, который поможет в укреплении энергетической безопасности Европы.
При этом Лавров подчеркнул, что в ситуации с «Северным потоком-2» решения принимаются на основе оценок, которые выносят европейские политики, а не при помощи навязанных мнений из-за океана.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Германия заявила, что санкции США против «Северного потока — 2» препятствуют развитию экономики Германии и являются вмешательством в дела Европы.
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Экономика , Видео , Сергей Лавров , Lenta.ru
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