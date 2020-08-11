Деньги стали утекать из России быстрее

"Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-июле 2020 года, по предварительным данным, сложилось в размере 34,9 миллиарда долларов США, 22,8 миллиарда долларов США в сопоставимом периоде 2019 года. В отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков, в оцениваемом периоде ключевым стало примерно равное по объему увеличение внешних активов прочих секторов и снижение обязательств банков перед нерезидентами", — говорится в сообщении регулятора.