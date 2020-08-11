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Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в 1,5 раза, до $34,9 млрд 

Прайм и ещё 1 58 минут назад
Деньги стали утекать из России быстрее
Фото: РИА Новости
Чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2020 года вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,9 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-июле 2020 года, по предварительным данным, сложилось в размере 34,9 миллиарда долларов США, 22,8 миллиарда долларов США в сопоставимом периоде 2019 года. В отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков, в оцениваемом периоде ключевым стало примерно равное по объему увеличение внешних активов прочих секторов и снижение обязательств банков перед нерезидентами", — говорится в сообщении регулятора.

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Экономика , Центральный банк России
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