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Отток капитала из России с начала года вырос в 1,5 раза 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
Отток денег из России ускорился в 1,5 раза
Фото: РИА Новости
Чистый вывоз капитала из России частными предприятиями за семь месяцев 2020 года, по оценке Центробанка, вырос на 53,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.
Отток за семь месяцев этого года составил 34,9 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные регулятора.
В 2019 году за тот же период показатель был на уровне 22,8 млрд долларов.

«В отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков, в оцениваемом периоде ключевым стало примерно равное по объему увеличение внешних активов прочих секторов и снижение обязательств банков перед нерезидентами», — сказали в ЦБ.

За весь 2019 год, по оценке ЦБ, вывоз капитала составил 26,7 млрд долларов. В 2018 году вывоз капитала оценивался в 63 млрд долларов.
Президент Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и %, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Кипр уже принял условия России, после него на предложение российской стороны согласились также Мальта и Люксембург. Аналогичное предложение Россия направила и Нидерландам, официального ответа ожидают в ближайшие недели.
Новые условия по налоговому соглашению, как ожидается, должны заработать с начала 2021 года.
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Комментарии 1
Экономика , Личный счет , Рынки , Владимир Путин , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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