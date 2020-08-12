В России высока вероятность девальвации национальной валюты, заявил «Московскому комсомольцу» научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гинберг. По его словам, к концу года правительство РФ столкнется с серьезными экономическими проблемами.

Аналитик отмечает, что основной причиной возможной девальвации станет дефицит госбюджета, который по результатам 2020 года предположительно может составить 3-5 трлн рублей. Гинберг добавил, что девальвация — это наиболее вероятный способ, которым российские власти воспользуются, чтобы «залатать» финансовую «дыру».

Экономист подчеркнул, что состояние российского рубля сегодня зависит от факторов, которые он поделил на две группы: на краткосрочные и на долгосрочные. В первую входят активность зарубежных инвесторов и пандемия коронавирсуной инфекции, во вторую — американские антироссийские санкции.

Однако, по словам Гинберга, в ближайшее время двукратной или трехкратной девальвации в России опасаться не стоит. Он подчеркнул, что сегодня в стране накоплены солидные валютные резервы, также немалыми средствами обладает Фонд национального благосостояния. Кроме того, правительство РФ может рассчитывать на доходы от продажи энергоресурсов, спрос на которые постепенно восстанавливается.