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Россиянам предрекли скорую девальвацию рубля 

Павел Тиунов 35 минут назад
В России высока вероятность девальвации национальной валюты, заявил «Московскому комсомольцу» научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гинберг. По его словам, к концу года правительство РФ столкнется с серьезными экономическими проблемами.
«Шоковая девальвация»: когда покупать валюту
Аналитик отмечает, что основной причиной возможной девальвации станет дефицит госбюджета, который по результатам 2020 года предположительно может составить 3-5 трлн рублей. Гинберг добавил, что девальвация — это наиболее вероятный способ, которым российские власти воспользуются, чтобы «залатать» финансовую «дыру».
Экономист подчеркнул, что состояние российского рубля сегодня зависит от факторов, которые он поделил на две группы: на краткосрочные и на долгосрочные. В первую входят активность зарубежных инвесторов и пандемия коронавирсуной инфекции, во вторую — американские антироссийские санкции.
Однако, по словам Гинберга, в ближайшее время двукратной или трехкратной девальвации в России опасаться не стоит. Он подчеркнул, что сегодня в стране накоплены солидные валютные резервы, также немалыми средствами обладает Фонд национального благосостояния. Кроме того, правительство РФ может рассчитывать на доходы от продажи энергоресурсов, спрос на которые постепенно восстанавливается.
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Экономика , Видео , Личный счет , Рынки , РАН , Правительство РФ , Московский комсомолец
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