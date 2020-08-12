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Трамп отметил роль России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти в мире 

ТАСС и ещё 2 23 минуты назад
«Мы позвонили Путину и спасли энергетику»
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти и улучшение состояния американской энергетики.
В интервью телеканалу Fox News во вторник глава государства напомнил, что состояние нефтедобывающей отрасли США существенно ухудшилось после начала пандемии коронавируса.

"Мы позвонили России, президенту [Владимиру] Путину, и Саудовской Аравии, которые сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Мы таким образом спасли энергетику", — отметил Трамп.

Он напомнил, что цены на нефть в мире сейчас достигают $41 за баррель. При этом розничные расценки на бензин в США в среднем составляют $2 за галлон (3,785 л).
Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая-июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли — 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.
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Комментарии 1
Экономика , Рынки , Дональд Трамп , Fox News
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