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Названы самые быстро дорожающие товары в мире 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Названы самые быстро дорожающие товары в мире
Фото: Ariana Cubillos / AP
Кофе, какао, сахар и хлопок стали самыми быстро дорожающими биржевыми товарами, за исключением добываемого сырья и металлов. Об этом пишет The Wall Street Journal.
За последний месяц фьючерсы на какао на лондонской бирже ICE выросли на 17 процентов (до 2488 долларов за тонну), фьючерсы на кофе прибавили 14 процентов (около 2,47 доллара за килограмм). Контракты на хлопок и сахар с начала мая подскочили на 10 и 19 процентов соответственно.
В начале пандемии эти товары в мире сильно подешевели. Однако теперь некоторые инвесторы ожидают, что ограничения поставок на фоне восстановления спроса могут привести к еще большему росту цен. Еще одна причина скачка — ослабление доллара, поскольку сырье становится доступнее для стран-импортеров.
Мировые цены на еду растут второй месяц подряд. Из-за сокращения производства и нехватки рабочих-мигрантов растительное масло стало дороже на 7,6 процента, молочная продукция — на 3,5 процента, а сахар — на 1,4 процента.
В августе россиян предупредили о росте цен на мясо. Основные причины этого — снижение курса рубля, что вызвало подорожание кормов, и растущие транспортные расходы.
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Экономика , Рынки , Wall Street Journal
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