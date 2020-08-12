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ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4% 

Газета.Ru 1 час назад
ВВП Великобритании рекордно сократился
Фото: ТАСС
ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года сократился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%. Об этом информирует CNBC со ссылкой на национальное статистическое бюро страны.
Согласно опросу агентства Reuters, аналитики ожидание снижение показателей на 22,4% в годовом выражении и на 20,5% — в квартальном.
В первом квартале текущего года сокращение ВВП королевства составляло 1,7% в годовом выражении и 2,2% — в квартальном. Таким образом, экономика страны вошла в рецессию, показав снижение два квартала подряд.
При этом спад в сфере услуг во втором квартале 2020 года достиг 19,9% в квартальном выражении после уменьшения на 2,3% в первом. Строительный сектор сократился на 35% после снижения на 1,7% кварталом ранее.
Объем промышленного производства в Соединенном королевстве в июне текущего года увеличился на 9,3% к маю, а в годовом выражении — упал на 12,5%. Аналитики предполагали, что показатель снизился на 12,8% в годовом выражении и вырос в месячном на 9,2%.
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Экономика , Reuters
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