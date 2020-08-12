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Курс доллара: рублю предстоят испытания на прочность 

Мария Иванова 48 минут назад
Курс доллара: рублю предстоят испытания на прочность
Фото: РИА Новости
Аналитик группы компаний «ФИНАМ» Сергей Дроздов заявил, что в ближайшее время курс доллара может упасть ниже 72 рублей. До конца недели российская валюта будет пытаться пробить эту отметку.
Как сообщал «Рамблер», вечером 11 августа курс доллара на Московской бирже терял 37,5 копейки и стоил 73,1 рубля. Евро падал на 27,75 копейки, до 85,99 рубля.
Узнать курс доллара онлайнможно на «Рамблер/финансах».
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объяснили, что рубль растет вместе с другими валютами развивающихся рынков. Происходит это благодаря замедлению темпов пандемии и позитивным макроэкономическим данным.
По мнению Дроздова, у российской валюты есть несколько причин для оптимизма. В первую очередь, рубль и другие валюты крепнут благодаря мерам поддержки экономики, которые разрабатывают в США.
Кроме того, 15 августа должны состояться переговоры США и Китая, их результат может оказаться позитивным для рынков.
И, наконец, российскую валюту традиционно поддерживают растущие цены на нефть: стоимость бочки Brent снова превысила 45 долларов.
Дроздов считает, что у российской валюты есть шансы вернуться в июльские границы 70,50-72,30 рублей за доллар.
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Комментарии
Экономика , Сергей Дроздов , Московская биржа , Интерфакс
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