МИД сделал заявление по достройке «Северного потока-2»

"Что касается решения о возобновлении в датских водах реализации проекта, призванного увеличить поставки российского природного газа европейским потребителям, то оно будет приниматься консорциумом Nord Stream 2 AG, исходя из имеющихся технических возможностей", — сказал Беляев, говоря о возобновлении строительства газопровода.