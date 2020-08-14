Цена золота: эксперты заявили о новой угрозе для России 

Опрошенные эксперты заявили, что обвал цен на золото является одним из основных рисков для российских международных резервов. По их словам, удар по резервам РФ также может нанести курс доллара.

Как сообщал «Рамблер», ранее цены на золото обновили исторический рекорд, уйдя за отметку в две тысячи долларов за унцию (примерно 30 граммов золота).

Драгметалл дорожал с марта, эксперты объясняли, что золото начинают активно покупать, когда в мире пропадает доверие ко всем валютам.

На этой неделе золото упало в цене до 1921,65 доллара (минимальное значение с 28 июля), но уже 13 апреля снова начало дорожать.

«Прайм» отмечает, что в период 31 июля — 7 августа международные резервы России увеличились на 1,5 процента в том числе из-за подрожавшего золота. Российские резервы побили державшийся 12 лет рекорд и составили 600,7 миллиарда долларов.

Экономист «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что в ближайшие несколько недель золото подешевеет, а долларовая стоимость резервов упадет.