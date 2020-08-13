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РБК: чистый долг России стал положительным 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Чистый госдолг России по состоянию на 1 июля составил 1,55 трлн рублей и стал положительным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы Минфина и Центробанка.
Чистый долг означает, что активы правительства не покрывают сумму федерального долга.
Как отмечает издание, на 1 апреля объём ликвидных средств, размещённых в ЦБ и коммерческих банках, составлял 17 трлн рублей, в то время как объём федерального госдолга достигал 14,5 трлн рублей.

«Однако 1 июня госдолг и резервы почти сравнялись (на отметке 14,3—14,4 трлн руб.), а на 1 июля (самые актуальные данные) госдолг уже превышал депозиты правительства на 1,55 трлн руб», — отмечается в тексте.

Ранее стало известно, что Россия сократила вложения в американский госдолг до $5,4 млрд
По данным Минфина США, с начала 2020 года общий объём инвестиций Москвы в казначейские облигации Штатов уменьшился почти вдвое.
RT на русском: последние новости
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Экономика , Видео , Центральный банк России , РБК
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