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Восстановление второй экономики мира застопорилось 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Восстановление второй экономики мира застопорилось
Фото: Lee Jin-man / AP
Розничные продажи в Китае снизились в июле, поскольку потребители боятся второй волны коронавируса. Из-за этого восстановление второй экономики мира застопорилось, пишет Reuters.
Темпы восстановления экономики Китая набирали обороты, поскольку отложенный спрос, правительственные меры поддержки и хорошие показатели экспорта поддерживали деловую активность. Однако рост промышленного производства в июле оказался слабее, чем ожидалось (4,8 процента против 5,1 процента). Показатели снижаются уже седьмой месяц подряд.
Некоторые аналитики связывают снижение темпов роста экономики с сильными дождями, которые затопили Южный Китай, и новыми вспышками COVID-19. Уровень безработицы в Китае в июле остается на уровне 5,7 процента.
Однако инвестиции в недвижимость в июле росли самыми быстрыми темпами с апреля прошлого года, продажи автомобилей увеличились на 12,3 процента после падения на 8,2 процента в июне.
ВВП страны подскочил на 3,2 процента во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря этому Китай смог избежать технической рецессии (падение экономики минимум два квартала подряд), в первом квартале ВВП страны рухнул на 6,8 процента.
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Экономика , Reuters
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