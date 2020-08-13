Силуанов объяснил рост госдолга России

«Сокращение доходов федерального бюджета в связи с ограничениями деловой активности и снижением цен на нефть наряду с необходимостью финансирования программ поддержки граждан и бизнеса ввиду распространения коронавируса потребовало некоторого увеличения государственного долга. Такая ситуация является обычной практикой и присуща абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и десятки раз», — подчеркнул Силуанов.