В США стало рекордно мало безработных 

По итогам недели со 2 по 8 августа в США было зарегистрировано 963 тысячи новых безработных, что стало рекордно низким показателем с марта, когда началась пандемия коронавируса, пишет CNBC.

По сравнению с предыдущей неделей, в стране стало на 228 тысяч безработных меньше. Недельный прирост впервые за пять месяцев опустился ниже миллиона человек.

На протяжении последних 20 недель за пособиями по безработице обращались более миллиона новых заявителей. На данный момент число официально зарегистрированных безработных (получающих пособия на протяжении как минимум двух последних недель) составляет 15,5 миллиона. На пике пандемии коронавируса их число превышало 30 миллионов человек.

Экономисты признают, что американский рынок труда далек от стабилизации. В середине марта, перед началом пандемии, в США за неделю было зарегистрировано 282 тысячи новых безработных.

Число новых безработных уменьшается вторую неделю подряд после того, как в конце июля завершилась программа, по которой заявители могли рассчитывать на дополнительные выплаты в 600 долларов. В настоящее время Конгресс обсуждает продление инициативы, однако сумма будет сокращена до 400 долларов.