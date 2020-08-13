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Центробанк не поможет: россиян ждет рост цен 

Вероника Полынина 13 августа 2020
Увеличение госдолга России может привести к инфляции и росту цен, считает экономист Антон Шабанов.
Эксперт заявил о неизбежной девальвации рубля
В комментарии Ura.ru экономист отметил, что, если ситуация, когда госдолг превышает размеры ликвидных активов правительства, продержится более полугода, это неизбежно отразится на российской валюте.

«Инфляция будет повышаться, даже несмотря на действия Центробанка. Вырастут цены в магазинах», — прогнозирует Шабанов.

Он также считает, что из-за превышения госдолга могут ухудшиться налоговые условия, а правительству придется еще больше увеличивать внешние заимствования.
При этом Шабанов отметил и положительный тренд: изначально для поддержки рубля правительство тратило большие суммы из резервов, тогда как сейчас эти траты уменьшились в 3-4 раза.
По мнению эксперта, дальнейшее развитие событий будет зависеть от стоимости нефти и общемировой экономической ситуации.
Как сообщал «Рамблер», в июле долг федерального правительства РФ превысил его ликвидные резервы на фоне кризиса. 1 июля федеральный госдолг составил 14,77 триллиона, что на на 1,55 триллиона больше, чем депозиты правительства (13,22 триллиона).
Комментарии 11
Экономика , Видео , Личный счет , Антон Шабанов , Правительство РФ , Центральный банк России
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