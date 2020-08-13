Центробанк не поможет: россиян ждет рост цен 

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Увеличение госдолга России может привести к инфляции и росту цен, считает экономист Антон Шабанов

В комментарии Ura.ru экономист отметил , что, если ситуация, когда госдолг превышает размеры ликвидных активов правительства, продержится более полугода, это неизбежно отразится на российской валюте.

«Инфляция будет повышаться, даже несмотря на действия Центробанка. Вырастут цены в магазинах», — прогнозирует Шабанов.

Он также считает, что из-за превышения госдолга могут ухудшиться налоговые условия, а правительству придется еще больше увеличивать внешние заимствования.

При этом Шабанов отметил и положительный тренд: изначально для поддержки рубля правительство тратило большие суммы из резервов, тогда как сейчас эти траты уменьшились в 3-4 раза.

По мнению эксперта, дальнейшее развитие событий будет зависеть от стоимости нефти и общемировой экономической ситуации.