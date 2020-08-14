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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года 

Lenta.ru и ещё 2 42 минуты назад
Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
К повторению ситуации, по мнению Николаева, может привести текущая политика Минфина, направленная на финансирование дефицита федерального бюджета за счет новых заимствований и расходования резервного фонда правительства вместе использования суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Пока объем госдолга небольшой, но, если возникнет вторая волна коронавируса, снизятся цены на нефть и экономическая активность вновь упадет, наращивание долгов может обернуться повторением ситуации 1998 года, ведь и доходы упадут, и расходы возрастут, и ФНБ придется распечатывать, а еще и оплачивать долги», — отметил Николаев.

Также профессор указал на то, что действующие правила позволяют расходовать средства ФНБ, поскольку его объем превысил семь процентов ВВП (восемь триллионов рублей) и на данный момент равняется 12,9 триллиона. «Странно, что ФНБ не трогают, ведь создавался он специально на черный день — и черный день пришел», — отметил экономист.
С начала 2020 года объем ФНБ вырос почти на 70 процентов — с 7,7 триллиона рублей. Главная причина — переоценка из-за снижения курса рубля вследствие падения цен на нефть. Также влияние оказал временной фактор: в марте в ФНБ были зачислены нефтегазовые сверхдоходы за прошлый год.
В последние месяцы Россия столкнулась с резким увеличением дефицита федерального бюджета. По итогам первых семи месяцев года он составил 1,5 триллиона рублей при запланированных на весь 2020-й 1,53 триллиона. При этом в конце июня расходы превышали доходы на 823 миллиарда, таким образом рост дефицита в июле составил около 80 процентов.
Дефицит вызван главным образом пандемией коронавируса, из-за которой доходы бюджета снизились, а расходы выросли (на обещанную государством финансовую помощь). Для его ликвидации Минфин использует средства резервного фонда правительства (пополняется в начале каждого года за счет неизрасходованных денег за прошлый год) и заимствований. В июле были размещены облигации федерального займа (ОФЗ) на 225,3 миллиарда рублей.
В августе 1998 года российское правительство допустило технический дефолт по собственным обязательствам, что привело к резкому обвалу курса рубля, до того поддерживавшегося за счет масштабных интервенций ЦБ, и общему экономическому кризису.
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Комментарии 4
Экономика , Видео , Игорь Николаев , ВШЭ , Правительство РФ , Минфин , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния , Ведомости
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