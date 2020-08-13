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Латинской Америке пообещали падение на «экономическое дно» 

Lenta.ru 1 час назад
Латинской Америке пообещали падение на «экономическое дно»
Фото: Reuters
Страны Латинской Америки продолжают бороться со вспышками коронавируса и в скором времени рискуют упасть на «экономическое дно». По прогнозам банка Goldman Sachs, в некоторых регионах может произойти рекордное сокращение со времен Второй мировой войны, передает CNBC.
По данным ООН, латиноамериканские государства и страны Карибского бассейна стали новым глобальным эпицентром пандемии: именно там фиксируется самый высокий уровень заражения на душу населения. В числе наиболее пострадавших оказываются Бразилия, Мексика, Перу, Чили и Колумбия. Глава отдела экономических исследований Латинской Америки в Goldman Sachs Альберто Рамос полагает, что выбраться из кризиса регион сможет только к концу 2021 года.
Также неблагополучно обстановка складывается в странах Африки, где восстановление экономики после коронавируса буквально повисло на волоске. По прогнозам аналитиков, Нигерия в этому году испытает сильнейший удар по экономике за последние 35 лет. Основа экономики — нефтяной сектор — продолжает разрушаться на фоне глобального обрушения цен на углеводороды. С аналогичными проблемами столкнулся еще один экспортер нефти — Ангола.
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Экономика , Рынки
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