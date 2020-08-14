Эстония порадовалась мерам США против «Севпотока-2»

Все новости на карте

Действия США, направленные против реализации проекта «Северный поток — 2», отвечают интересам Эстонии, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он поддержал «шаги, которые помогут заблокировать» реализацию проекта, а также заявил, что ему «понятна логика действий США», передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

Рейнсалу заявил, что среди государств Европы нет единого мнения по данному вопросу.