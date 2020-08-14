Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.40
$
73.34
86.91
86.54
Прогноз
17.08 – 24.08
$
74.00
86.06
Индексы и котировки Brent
45.16
+0.18 Золото
1953.30
+0.01 РТС
1307.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1813
–0.0035
30.07
1.1847
11.08
03.08
20.07

Эстония порадовалась действиям США против «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 35 минут назад
Эстония порадовалась мерам США против «Севпотока-2»
Фото: ТАСС
Действия США, направленные против реализации проекта «Северный поток — 2», отвечают интересам Эстонии, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Он поддержал «шаги, которые помогут заблокировать» реализацию проекта, а также заявил, что ему «понятна логика действий США», передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.
Рейнсалу заявил, что среди государств Европы нет единого мнения по данному вопросу.
Напомним, 24 из 27 стран ЕС выразили США «ноту протеста» в связи с планами Вашингтона ввести новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».
Видео дня. Российский бизнес будет больше привязан к России
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мишустина поразило разгильдяйство многолетнего строительства больницы на Камчатке Мишустина поразило разгильдяйство многолетнего строительства больницы на Камчатке Запад боится наказания Лукашенко Запад боится наказания Лукашенко Эксперт: Белоруссия оказалась в нефтяной ловушке Эксперт: Белоруссия оказалась в нефтяной ловушке
Экономика , МИД , ЕС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
В Раде заявили об уничтожении «Мотор Сичи»
В Раде заявили об уничтожении «Мотор Сичи»
Трубу построили, а поставок газа не будет
Трубу построили, а поставок газа не будет
Россияне получат прибавку к пенсии
Россияне получат прибавку к пенсии
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение