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Кабмин уточнил источники формирования резервного фонда 

Парламентская газета 1 час назад
Названы источники формирования резервного фонда
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Источниками формирования резервного фонда Правительства в текущем году будут доходы федерального бюджета от продажи кабмину контрольного пакета акций «Сбербанка», а также ненефтегазовые доходы сверх запланированных объёмов. Кроме того, в резервный фонд могут перенаправить до 18 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Это установлено постановлением Правительства, которое вступает в силу 14 августа.
Документ внёс поправки в Положение об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства. Изменения, по сути, технические: ранее эта норма была прописана в законе «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», на который теперь и ссылается постановление.
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Экономика , Сбербанк России
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