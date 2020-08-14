Названы источники формирования резервного фонда

Источниками формирования резервного фонда Правительства в текущем году будут доходы федерального бюджета от продажи кабмину контрольного пакета акций «Сбербанка», а также ненефтегазовые доходы сверх запланированных объёмов. Кроме того, в резервный фонд могут перенаправить до 18 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Это установлено постановлением Правительства, которое вступает в силу 14 августа.

Документ внёс поправки в Положение об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства. Изменения, по сути, технические: ранее эта норма была прописана в законе «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», на который теперь и ссылается постановление.