В России предложили выпустить новую денежную купюру

Депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил Центробанку РФ выпустить новую банкноту номиналом в 300 рублей. Политик направил соответствующее предложение регулятору.

Парламентарий напомнил о 300-летней годовщине Екатеринбурга и призвал увековечить город на банкнотах Банка России. Депутат предложил изобразить на деньгах мэрию города, цирк и дом Севастьянова, передаёт «ПолитЭксперт».

Издание уточняет, что ЦБ вынужден увеличить производство монет, потому что россияне перестали использовать их в обороте, и железные деньги не возвращаются государству. Производство монет в России увеличили на 900 млн штук в прошлом году.